168 de elevi, premiați la cea de-a 7-a ediție a Concursului „Hristos ajutorul meu”

Multă bucurie și o atmosferă plină de viață. Asta s-a simțit miercuri, 17 mai 2017, preț de aproape două ore în biserica Parohiei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, unde a avut loc, începând cu ora 13:00, festivitatea de premiere a elevilor participanți la Concursul „Hristos ajutorul meu”. Elevii care au concurat la această competiție cultural religioasă au fost de la Liceul clujean „Eugen Pora”, în cadrul parteneriatului pe care instituția de învățământ îl are cu parohia situată pe strada Govora. Festivitatea de premiere a avut loc în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului și a părintelui Liviu Vidican-Manci, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

Mitropolitul Clujului i-a încurajat astfel pe elevi să fie slujitori ai Domnului și prin atitudinea lor frumoasă să aducă pace în lume: „E atât de frumoasă lumea aceasta pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție și din nefericire sunt și foarte mulți oameni răi. Și atunci cine să stingă această atmosferă rea care se crează? Noi sperăm că dumnevoastră o veți schimba!”

Din partea Liceului „Eugen Pora” au participat cadre didactice în frunte cu doamna director Maria Dorina Borza și 168 de elevi pe grupe de vârstă care în perioada ultimei luni au desfășurat mai multe activități catehetice și educative pentru care astăzi au fost premiați de Înaltpreasfințitul Andrei, de directorul școlii și de părintele paroh Dan Hognogi.

„Datorită Religiei, viața noastră are un scop”

Elevii care au participat la Concursul „Hristos ajutorul meu” au mărturisit că iubesc Religia și că sunt cunoscători de beneficiile pe care le are omul credincios.

„Am fost activă la oră și am ascultat ce a spus profesora de religie și când am primit testul am știut să îl rezolv. Îmi place foarte mult religia și cred că este importantă deoarece datorită ei viața noastră are un scop. Trăim ca să merge în Rai”, a spus Amelia, elevă în clasa a 8-a.

„Am participat la un concurs de desen și mi s-a părut frumos. L-am desenat pe Dumnezeu răstignit pe Cruce. Cred că participarea la concurs mă ajută să învăț mai bine”, ne-a mărturisit Teodora, elevă în clasa I.

„Îmi place Religia și mi se pare interesant orice este legat de ea. Cred că religia este importantă pentru a fi fericit și a ști să te bucuri de viață”, ne-a spus Roxana, elevă în clasa a 9-a.

„Această ediție a concursului a fost un succes”

Concursul „Hristos ajutorul meu” a ajuns la ediția a 7-a și se dovedește a fi un mijloc real de educare a copiilor în spiritul valorile creștine, subliniază părintele paroh Dan Hognogi: „Dăm Slavă lui Dumnezeu că și această ediție a concursului a fost un succes, copiii și-au însușit multe cunoștințe religioase. La nivelul școlii au participat peste 600 de copii iar cei 168 pe care i-am premiat au fost chiar cei mai buni. I-am premiat pe ei dar cred că fiecare copil care primește raza Luminii lui Hristos merită un premiu prin faptul că se bucură de această educație care îi va prinde bine în viață”.