Bilanţul Arhiepiscopiei Clujului în anul 2016

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, la Centrul eparhial din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei s-au desfăşurat lucrările Adunării eparhiale, care a făcut bilanţul întregii activităţi a Arhiepiscopiei Clujului din anul 2016, sub aspect spiritual, administrativ, economic, cultural şi misionar-social. Şedinţa Adunării a fost precedată de slujba de Te-Deum oficiată în paraclisul Seminarului Teologic.

Bilanţul activităţilor Arhiepiscopiei Clujului, structurate pe principalele coordonate se

prezintă astfel:

Evenimentul anului în Arhiepiscopia Clujului a fost Împlinirea a 10 ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Ziua de 25 martie a devenit, prin actul providenţial al reînfiinţării Mitropoliei Clujului o sărbătoare pentru întreaga Transilvanie, ea marcând momentul intronizării primului Mitropolit, Bartolomeu Anania, iar după 5 ani a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei.

Misiunea în rândul tinerilor:

La Întâlnirea tinerilor ortodocşi din toată lumea, organizată de Patriarhia Română, între 1-4 septembrie 2016, au participat din Arhiepiscopia Clujului 120 de tineri.

Anul trecut au fost organizate la Centrul misionar „Ioan Bunea” din Sângeorz Băi, Parva, Piatra Fântânele, Mărişel şi Ghelari 18 tabere pentru copii şi tineri, cu scop recreativ, o tabără cu tema prevenţiei consumului de droguri, una dedicată pregătirii tinerilor voluntari, care vor activa în asociaţiile de tineret din protopopiate şi din parohii, dar şi tabere pentru 250 de tineri din Basarabia. La toate acestea au participat peste 1500 de tineri.

În perioada 15-28 august 2016 s-a desfăşurat o tabără de lucru de tineret internaţională la Mănăstirea Piatra Fântânele, la care au participat peste 30 de tineri din Germania şi România. Tinerii au lucrat pe şantierul clădirii destinată celor 16 copii de care călugăriţele de aici se ocupă în mod constant. De asemenea a fost organizat, în data de 15 octombrie 2016, Festivalul tinerilor din Arhiepiscopia Clujului, a doua ediţie, la care au participat peste 500 de tineri.

Au fost continuate lucrările la Centrul de tineret din Câmpeneşti, iar în sprijinul tinerilor studioşi, dar fără posibilităţi financiare Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 35 de burse elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în valoare totală de 80.400 de lei, la care se adaugă şi bursele în valoare de 30.000 de lei, acordate de Arhiepiscopie.

Misiunea în societate:

Arhiepiscopia Clujului are în derulare 40 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie copiilor şi tinerilor, alină suferinţele celor bolnavi şi dau speranţă acolo unde nu mai este. De toată această lucrare au beneficiat anul trecut peste 12.000 de persoane.

Anul trecut au fost inaugurate următoarele proiecte sociale:

1. Centrul rezidenţial pentru persoane cu nevoi speciale „Sf. Filaret cel Milostiv” din Târlişua

2. Centrul socio-educaţional „Sf. Ioan Valahul”, Gilău

3. Centrul socio-educaţional „Sf. Stelian”, Gherla

4. Primele 2 case de tip familial pentru copii din cadrul Aşezământul social „Sf. Onufrie”, din cadrul Mănăstirii Floreşti.

5. Inaugurarea noului sediul al proiectului „Sf. Dimitrie Basarabov”, pentru informare şi consiliere în adicţii, din Cluj-Napoca.

În 2016 au fost acordate ajutoare financiare în valoare totala de 600.533 lei: din „Fondul Filantropia”, suma 111.361 lei (în special persoanelor cu nevoi medicale); din proiectul „Cutia Milei pentru săraci” suma de 236.653 lei şi suma de 197.511 lei, rezultată în urma colectei Organizate în prima Duminică din Postul Crăciunului şi 55.008, suma colectată pentru proiectele sociale ale Societăţii Femeilor Ortodoxe.

La acestea se adaugă şi sumele din Fondul Central Misionar şi Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 450.000 de lei, din care au fost ajutaţi preoţii lipsiţi de posibilităţi materiale.

În anul 2016, în Arhiepiscopia Clujului erau în construcţie 59 de biserici şi edificii bisericeşti, în diferite stadii, de la fundaţie până la pictură, şi au fost sfinţite sau resfinţite 26 de biserici.

Proiectele pentru anul 2017:

Printre proiectele din acest an ale Arhiepiscopiei se numără: continuarea lucrărilor la mozaicul din Catedrală, continuarea lucrărilor la Centrul Misionar Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj, finalizarea lucrărilor la Centrul de tineret din Câmpeneşti, demararea lucrărilor la Căminul de bătrâni din Cluj, Făget, organizarea, la Bistriţa, între 29-30 iulie 2017 a Întâlnirii tinerilor din Mitropolia Clujului, cu 1000 de participanţi.

Dialogul dintre cler şi mireni în Biserica Ortodoxă

Conform Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, economice, culturale, social-caritative şi misionare ale Eparhiei. Aceasta se compune din reprezentanţi ai clerului şi credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, aleşi pe termen de 4 ani, numărul total al membrilor fiind de 30. Implicarea mirenilor în actul de organizare a vieţii bisericeşti reprezintă o componentă esenţială a Ortodoxiei româneşti, care pune accent pe conlucrarea celor două dimensiuni ale Bisericii: poporul şi clerul.

