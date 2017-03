Buna Vestire, la Podirei

Photo Credit To Oana Linul

Sărbătoarea Buneivestiri este în fiecare an prilej de bucurie pentru credincioșii filiei Podirei, ce aparține de parohia Chintelnic, protopopiatul Bistrița. Anul acesta a fost al șaptelea an de când în această frumoasă bisericuță zidită cu multe jertfe, credincioșii și-au serbat hramul. Evenimentul a fost unul deosebit prin prezența unui sobor de preoți si a unui număr impresionant de oameni, printre care ctitorii bisericii dar și autoritățile locale. După Sfânta Liturghie credincioșii s-au bucurat și de Taina Sfântului Maslu săvârșită de preoții prezenti în fiecare an la Podirei.