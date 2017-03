Conferință în Baia Mare: Ce mai înseamnă viața pentru omul de azi?

„Ce mai înseamna viata pentru omul de azi?”, este tema conferintei, care va fi sustinuta de pr.prof.univ.dr. Stelian Tofana, de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare, duminica, 26 martie, de la ora 17:30. Intrarea este libera.

Evenimentul, organizat de Asociatia “Maramures pentru Viata si Familie” si Asociatia Filantropica Cultural-Crestina “Martyria”, cu binecuvantarea arhiereasca a PS Iustin, episcop al Maramuresului si Satmarului, incheie seria manifestarilor Pro-Vita, organizate in Luna Vietii, Martie. Conferinta este un eveniment pentru orasul Baia Mare atat din punct de vedere al prestigiului oaspetelui nostru, cat si din punct de vedere al temei abordate.

Pr. Stelian Tofana este un om de cultura si un erudit teolog, recunoscut atat pe plan national, cat si pe plan international, fiind membru in diverse Asociatii: Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS), Society of Biblical Literature (SBL), Uniunea Biblistilor din Romania (UBR), membru in Comisii de acordare a titlului de Doctor in Teologie si membru in comitete de redactie.

Parintele Stelian Tofana si-a luat in serios misiunea de a marturisi public care sunt adevaratele valori la care trebuie sa se raporteze omul de azi. De-a lungul anilor a abordat teme diverse, atat in cartile sale, cat si in conferintele publice, la care reuseste de fiecare data sa atraga un public numeros.

Pr. prof. Stelian Tofana sustine conferinte pe teme practice si de actualitate in societatea romaneasca, precum „Conflict si Comunicare in Familie – provocari, solutii”, „Depresia, boala secolului”, „Mai pot fi educati copiii? Mai sunt parintii un exemplu?” Conferinta , „Ce mai inseamna viata pentru omul de azi?”, este un prilej de a reflecta la importanta vietii noastre intr-o lume, in care valorile sunt relativizate.

Preotul Stelian Tofana s-a nascut in localitatea bistriteana Budesti. A urmat cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, unde a fost licentiat in teologie, prezentand teza “Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon si importanta acestuia”, apoi cursurile de doctorat la Institutul Teologic de grad universitar din Bucuresti, sectia biblica, specializarea principala “Studiul biblic si exegetic al Noului Testament si limba greaca”. Din anul 1998 este profesor titular la Catedra de Studiul Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea “Babes-Bolyai”, din Cluj-Napoca.

sursă: ZiarMM