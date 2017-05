Conferinţele preoţeşti de primăvară, în Arhiepiscopia Clujului

Conferinţele preoţeşti de primăvară au debutat astăzi, 11 mai 2017, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. În cadrul acestor conferinţe, tema abordată se încadrează în tematica generală a „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”, în Patriarhia Română.

Primii care s-au reunit în şedinţă de lucru au fost preoţii din Protopopiatele Cluj I şi Cluj II, alături de părinții protopopi. Clericii au participat dimineața, de la ora 10:00, în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din municipiu, la o slujbă de Te-Deum, oficiată în prezenţa Înaltpreasfinţitului Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Apoi, în Aula facultăţii, lucrările ședinței au fost deschise de IPS Părinte Mitropolit Andrei, care le-a explicat preoţilor rolul şi rostul acestor întâlniri. De asemenea, ierarhul le-a cerut clericilor să fie foarte atenți atunci când pictează locașurile de cult.

În continuare, pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca le-a vorbit preoților despre activitatea iconarilor și pictorilor bisericești și importanța icoanei în cultul ortodox și în viața creștinului.

„Imaginea are în momentul de față un regim totalitar. Dacă imaginile care ne formează, ne hrănesc, sunt de modestă calitate și performanțele noastre liturgice și duhovnicești vor fi tot modeste. Așa cum preotul nu are dreptul de a modifica formulele liturgice consacrate după bunul plac, nici să le imprime în timpul slujirii propriile sale sentimente sau emoții pentru a le transmite credincioșilor, doar dacă ar sluji Liturghia pentru el, tot așa iconograful trebuie să se conformeze imaginii consacrate de Biserică, ceea ce înseamnă ca nu are dreptul să introducă în alcătuirea icoanei conținuturi de idei sau stări emoționale personale”.