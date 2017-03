Din dragoste pentru mama, la Biserica Ortodoxă ,,Sfânta Treime” din Bistrița

Duminică seara, după Paraclisul Maicii Domnului și cateheza duminicală, în Biserica noastră a avut loc un eveniment deosebit dedicat mamelor, intitulat Mamei mele, cu drag ! Programul a început la ora 18 :00 și au participat numeroși copii și tineri care au interpretat poezii, cântece și pricesne dedicate mamelor și Maicii Domnului. Micii artiști sunt elevi ai Liceului de Muzică « Tudor Jarda » din Bistrita, elevi ai claselor cu program after-school « Sfântul Stelian » și membrii ai grupului parohial de tineret.

Astfel, printre cei care au participat se numără: Zăgrean Cristina, clasa I Sf. Stelian, Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare, poezia Dragă Mamă, coordonată de înv. Frenți Floarea; Moldovan Alexandru, clasa a II-a Sf. Stelian, Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare, poezia Mama de Nina Casian, prof coord Leonte Nicoleta, Băldean Patricia, clasa I Sf. Stelian, interpretat cântecul Măicuța mea; Matean Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare, cu cântecul de la formația Catharsis piesa Mama, prof. Coord. Copaciu Claudiu; Măgherușan Ioana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr 1 si prof. Leonte Nicoleta cu priceasna Preamilostivă Maică;

De la Liceul de Muzică din Bistrița au participat numeroși copii și tineri care au impresionat prin simplitatea, talentul și dăruirea lor. Dintre aceștia amintim pe: Suciu Paula, clasa a XI-a B –cu poezia Mie dor de tine mamă de Grigore Vieru; Popa Dragoș, clasa a III-a, chitară–Maria Luisa de Julio Sagreras, prof coord. Pop Valentin; Sălăgean Eduard, clasa a VI-a pian, Preludiu în Do Minor de J.S.Bach, prof coord Pavăl Lidia; Popa Bogdan, clasa a VII-a, chitară – Preludiu nr 1 de Villa Lobos; Moldovan Antonia, clasa a XI-a B, cu poezia Leagăn pentru toată copilăria de Adrian Păunescu; Dragu Alexa, clasa a X-a canto clasic- Liedul Ridente la calma, profesor corepetitor Lepădatu Cristian, prof coord Costeanu Roxana; Măierean Diana, clasa a XI-a B – cu poezia Mama – Vitalia Pavlicenco, Marcu Samuel, clasa a IX-a, canto clasic – Cât e muntele de-nalt – Tiberiu Bredinceanu, profesor corepetitor Lepădatu Cristian; Niculae-Moldovan Cristian, clasa a VIII-a, Preludiu în Do de J.S.Bach prof coord Pavăl Lidia; Gavriloaie Karina, canto popular de la Colegiul Național Andrei Mureșanu, Cântec de leagăn, prof. coord Bălan-Pahone Cristina, Belei Cristina, clasa a IX-a canto popular, prof coord Bălan- Pahone Cristina, priceasna Era seară liniștită; Gâvan Bianca, canto popular de la Școala Generală Mureșenii Bârgăului, Cate nopți nu doarme o mamă, prof coord Bălan-Pahone Cristina; Spân Andreea, clasa a XI-a canto popular Într-un sat e o vale adâncă, profesor corepetitor Cigu Lavinia, prof. coord Bălan-Pahone Cristina. Elevele din clasa XI a B de la secția pedagogic sunt coordonate de către prof. Kovacs Roxana.

Programul serii a fost prezentat de către prof. Popa Ioana care a scos în evidență calitățile fiecărui participant și a apreciat atmosfera înălțătoare creată în Biserică. La final, copiii au ascultat și câteva cuvinte ziditoare de suflet punându-se accentul pe relațiile de prietenie care trebuie să existe între oameni și au fost îndemnați să-și trăiască copilăria și tinerețea frumos și să le acorde respectul cuvenit păriților. Evenimentul s-a încheiat cu o agapă oferită de către parohia noastră, a transmis pentru Radio Renașterea părintele paroh Tudor Mudure.