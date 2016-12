Hramul Parohiei clujene „Nașterea Domnului”

Parohia Ortodoxă „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, și-a sărbătorit duminică, 25 decembrie 2016 hramul, de marele praznic al Nașterii Domnului.

Toate manifestările lunii decembrie dedicate hramului parohiei (concerte de colinde, serbările de Crăciun ale elevilor de la Școala ”Constantin Brâncuși” din Cluj-Napoca, activități filantropice) au culminat cu Sfânta Liturghie din ziua praznicului la care au participat un frumos sobor de preoți și un mare număr de credincioși.

După Sfânta Liturghie, copiii l-au așteptat cu nerăbdare pe Moș Crăciun care a poposit și la biserică cu sacul încărcat de dulciuri. Ca în fiecare an, în ziua hramului, s-a distribuit ultimul număr din acest an al foii parohiei, ”Troița”, aflată în al 11-lea an de apariție.