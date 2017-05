Împreună cu părinții și copiii de la clasa I  „Sfântul Stelian” din Bistrița

Sâmbătă, 13 mai, a fost o zi frumoasă alături de părinții și copiii de la clasa I-a C de la programul after-school „Sfântul Stelian”. Ne-am început ziua cu un popas duhovnicesc la Mănăstirea Nicula unde ne-am închinat la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și am primit informații și sfaturi folositoare de la Părintele Pantelimon. Drumul nostru a continuat spre Salina de la Turda, unde cu toții am rămas impresionați de frumusețea văzută și de bogăția care se găsește în țara noastră. Grădina Botanică din Cluj a fost următorul obiectiv pe care l-am vizitat, bucurându-ne de diversitatea speciilor de plante și flori existente.

Înainte de plecarea spre casă ne-am închinat în capela Seminarului Teologic, unde am avut bucuria sa-l ascultăm pe duhovnicul seminarului, Arhim. Samuel Cristea, care ne-a pus la suflet câteva gânduri duhovnicești.

La final, am participat puțin și la slujba vecerniei oficiată în Catedrala Mitropolitană.

Bucuria noastră a fost completată de participarea într-un numar mare a părinților alături de Frenți Floarea învățătoarea clasei și Nicoleta Leonte, profesor de religie.

Programul after-school „Sfântul Stelian” a fost iniṭiat de catre Arhiepiscopia Clujului în anul școlar 2014-2015 la Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” din Bistrița și s-a bucurat de un real succes, atât în rândul copiilor cât și al părinților, fiind o abordare complexă și nouă pentru programele educaționale disponibile. În prezent beneficiază zilnic de acest program 74 de elevi din clasa pregătitoare, clasa I si clasa II-a și sunt implicate 26 de cadre didactice.

Pr. Tudor Mudure

Coordonator proiect