ÎPS Andrei: „Virtuțile femeii creștine: Credința neclintită, fidelitatea absolută și o inimă tandră și iubitoare”

„Credința neclintită, fidelitatea absolută și o inimă tandră și iubitoare”, acestea sunt virtuțile femeii creștine enumerate de Mitropolitul Clujului în cuvântul de învățătură adresat la duminica femeilor mironosițe, credincioșilor parohiei Cetan, unde ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie. Localnicii din Cetan au primit cu această ocazie pentru prima dată în istoria parohiei vizita unui mitropolit. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost așteptat de un număr mare de credincioși care au participat la slujba oficiată de ierarh alături de un sobor de 10 preoți. Sărbatoarea a fost încununată și de prezența corului de maici al mănăstiri Piatra Fântânele, care a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Virtuțile femeilor creștine

Pornind de la virtuțile femeilor mironosițe, cărora Biserica Ortodoxă le-a dedicat cea de-a treia duminică de după Sfintele Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit în cuvântul de învățătură despre cele trei calități ale femeilor creștine în general.

„Prima virtute pe care o vedem la mamele și la bunicile noastre este o credință puternică și neprefăcută. Ele au o credință tare pe care o transmit și copiilor și uneori și bărbaților. O a doua virtute pe care o observăm la femeile creștine este fidelitatea lor care trece până dincolo de mormânt. Când e vorba de ființe dragi ele au curajul să se bage în orice împrejurare ca să le salveze pe acestea. În al treilea rând, femeile creștine au o inimă tandră și iubitoare”.

Ernest Bernea, despre calitatea iubitoare a femeii

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor parohiei Cetan, Mitropolitul Clujului a rememorat și un text al scriitorului Ernest Bernea, referitor la calitatea iubitoare a femeii, regăsit în cartea intitulată Îndemn la simplitate:

Cine n-a văzut o femeie, aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac? Femeia e mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viață. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii, iubește toată zidirea lui Dumnezeu. O femeie inteligentă și blândă vine ca o lumină tămăduitoare peste rănile unui suflet încercat.



Binecuvântare adusă noii case parohiale din Cetan

Manifestările s-au încheiat cu o slujbă de binecuvântare a casei parohiale nou construite: „Gândul a fost de la început să construim o nouă casă parohială. Însă aveam alte probleme mai stringente pentru că în biserică ploua ori de câte ori afară ploua. Și atunci am luat luxurile pe rând și am schimbat învelitoarea bisericii iar mai pe urmă, din binecuvântarea Înaltpreasfințitului Andrei am început construcția noii case parohiale care s-a realizat în doi ani și șapte luni. Toate acestea doar pentru ca preotul să poată locui în comunitate, să aibă condiții decente pentru familia lui și programul liturgic să fie neîntrerupt în parohia noastră”, a spus părintele Mircea Bogdan Oprea, parohul Bisericii cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitatea Cetan, protopopiatul Dej.