O întâlnire cu Ierom. Filip din Filipine

Luni, 9 ianuarie 2017, la ora 20:00 tinerii de la A.S.C.O.R. Cluj îl vor avea i nvitat pe pr. ierom. Filip (Balingit) din Insulele Filipine, care le va vorbi despre spiritualitatea creştină prezentă în spaţiul asiatic. În cadrul întâlnirii, cei prezenţi vor avea ocazia să pună întrebări şi să primească răspunsul de la invitat.

Părintele Filip a fost hirotonit în 23 iulie 2015 de către Înaltpreasfinţitul George al Canberrei, în cadrul slujbei rânduite în Catedrala din Strathfield, NSW, Australia sub îndrumarea şi binecuvântarea Mitropolitului Ilarion al Americii de Est şi New York al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor (R.O.C.O.R. – Russian Orthodox Church Outside Russia).

O parte din studiile Pr. Filip au fost făcute la Moscova. În Filipine a ţinut o serie de conferinţe pentru studenţi. Unele dintre ele au fost cuprinse în domeniul Economiei Comportamentale (Behavioural Economics), un curent de cercetare nou, care studiază factorii psihologici, sociali, cognitivi şi emoţionali asupra deciziilor economice ale indivizilor şi instituţiilor şi totodată consecinţele lor asupra preţurilor de piaţă, alocării de resurse şi ale realităţii în sine. Pr. Filip consideră că în lumea de astăzi se observă o carenţă majoră a gândirii critice, omul în calitate doar de consumator şi-a pierdut capacitatea de a problematiza ceea ce îl conduce la o stare de acceptare directă şi totală a ceea ce i se oferă printr-o imagine aparent bună. De aici vine şi starea duhovnicească de uitare, lene şi neştiinţă.