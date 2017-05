O sâmbătă a poveștilor în Parohia clujeană „Sfânta Treime”, alături de scriitorul Florin Bican

La Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca a avut loc sâmbătă, 13 mai 2017, a doua ediție a „Sâmbetei de Poveste”, un eveniment cu totul inedit dedicat celor mici.

Copiii care au participat au avut ocazia de a asculta mai multe povești spuse de scriitorul și traducătorul Florin Bican, care a reușit să le capteze atenția micuților transpunându-se în rolurile citite dar și să le stimuleze pasiunea pentru lectură și în special pentru povești: „Poveștile aduc ordine în haos. Este clar că lumea în care trăim pare foarte dezordonată și că lucrurile par să nu mai aibă nici cap nici coadă. De multe ori poveștile fac ordine în această situație pentru că ele au cap, coadă, introducere, cuprins, încheiere și astfel pot oferi senzația că ordinea este posibilă și nu o ordine rigidă, apăsătoare, ci o ordine plină de imaginație o ordine plină de speranță până la urmă”, spune Florin Bican.

Scriitorul a subliniat și rolul esențial al poveștilor în viața copiilor: „este pe de o parte un rol pregătitor, rolul de a le arăta că viața are un sens deoarece poveștile toate au un sens și copilul vede sensul acesta concentrat într-o poveste. Pe de altă parte au și rolul de a-i relaxa pe copii. Povestea este și o formulă de joc și îi ajută pe copii să se joace când nu dispun de spațiu sau de alte mijloace de joc și foarte important, îi învață să se joace cu imaginația”, a mai explicat scriitorul și traducătorul Florin Bican.

Activitățile dedicate copiilor, în fiecare sâmbătă în Parohia clujeană „Sfânta Treime”

Astfel de evenimente au loc frecvent la Biserica „Sfanta Treime” din Cluj, cel mai vechi locaș de cult ortodox din oraș, deoarece, spune părintele paroh Cristian Baciu, este important să avem grijă de copii și tineri întrucât ei reprezintă viitorul bisericii: „La parohia noastră în fiecare sâmbătă, timp de două ore, între orele 11:00-13:00, avem activități cu copiii. Prin aceste acțiuni cum a fost cea de sâmbăta aceasta, dorim să le transmitem copiilor valori ale sufletului care să îi însoțească pe calea vieții pământești să fie ascultători față de părinți, să aibă dragoste de carte și în acest fel să aibă și încredere în forțele proprii. Trebuie să ne ocupăm de educația lor deoarece ei reprezintă viitorul bisericii”.

Florin BICAN – n. 29.3.1956, Bucureşti. A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, Secţia engleză-rusă, a Universităţii Bucureşti. A fost, pe rând, profesor de limba rusă, traducător din limba engleză, secretar pentru probleme de presă şi relaţii internaţionale al USR, asistent la Catedra de engleză a Universităţii Bucureşti, iar în 1995 s-a stabilit în Germania, unde a predat limba engleză până în 2005. Revine în ţară în 2006 în calitate de Coordonator al programului Institutului Cultural Român pentru pregătirea tinerilor traducători străini în vederea traducerii scriitorilor români în limbi străine.

Desfăşoară o intensă activitate de traducător, tălmăcind în româneşte, printre altele, Lewis Carroll (The Hunting of The Snark) şi T.S. Eliot (Old Possum’s Book of Practical Cats). De asemenea, a tradus în limba engleză poezie, proză şi eseuri semnate de importanţi scriitori români, atât clasici, cât şi contemporani, inclusiv Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, în vederea publicării în străinătate.

Este autorul volumului de versuri pentru copii (şi nu numai) Cântice mârlăneşti (Editura Humanitas Educaţional, 2007) şi coordonator, alături de Stela Lie, a două volume de literatură pentru copii: Bookătăria de texte & imagini 1 (Pro Editura şi Tipografie, 2009) şi Bookătăria de texte & imagini 2 (în curs de apariţie). Prezent cu texte în antologiile Care-i faza cu cititul? (Editura Art, 2010); Ochelarii de fum – proză contemporană, Antologiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, USR, 2011; Bucharest Tales: A Collection of Central European Contemporary Writing (New Europe Writers, 2011). (sursă: http://www.editura-arthur.ro)