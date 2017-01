Preasfinţitul Episcop Iustin a slujit la Catedrala Istorică din Baia Mare alături de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană

Duminică, 8 ianuarie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, păstrând tradiţia de început de an, a slujit la Catedrala Istorică din Baia Mare, cum este numită biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din acest municipiu, având ca invitat de seamă pe Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ, Pr. Dr. Ştefan Cristian, consilier eparhial, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, slujitorii sfântului locaş: pr. Marius Sabău, paroh, pr. Nicolae Varga şi pr. Adrian Terec, pr. Adrian Mihali, paroh în localitatea vecină Tăuţii de Sus.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei, dirijat de Minodora Grumaz.

Hirotonire

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a hirotonit întru preot, pe seama acestei biserici, pe tânărul arhidiacon Ioan Daniel Tirean, inspector financiar-contabil la Episcopie, care va sluji, de azi în acest sfânt locaş.

Ioan Daniel Tirean a fost 8 ani, până la trecerea în eternitate, arhidiaconul Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian, pe care l-a slujit cu mare ascultare şi devotament. El este căsătorit şi are o fetiţă, iar prima persoană pe care a binecuvântat-o, în faţa P.S. Episcop Iustin, a fost soţia sa şi, apoi, desigur, fetiţa.

Predică despre cuvintele care stau la baza mântuirii

În această duminică dedicată începutului propovăduirii Domnului, o predică densă a rostit în faţa credincioşilor Părintele Profesor Stelian Tofană, valabilă atât pentru preoţi, a căror obligaţie este de a duce credincioşii spre mântuire, cât şi pentru credincioşi, care se pot mântui doar respectând aceste câteva cuvinte: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor”. Sunt cuvinte rostite de Sfântul Ioan Botezătorul în pustiul Iordanului, dar şi cuvintele cu care şi-a început activitatea publică şi Mântuitorul Hristos.

„Cu această chemare a Proorocului Pustiului, a Botezătorului şi a Înaintemergătorului Său, cu acest imperativ care a răsunat atunci, care răsună şi astăzi şi va răsuna până la sfârşitul lumii, ca unica chemare pe care, dacă o urmezi, ca unic sfat, ca unic imperativ, găseşti liniştea şi pacea în viaţa ta, în viaţa colectivităţii şi în viaţa omenirii”, a spus Părintele Profesor Stelian Tofană credincioşilor din Catedrala Istorică din Baia Mare.

„Pocăiţi-vă” nu înseamnă a-ţi părăsi închinarea adevărată în faţa Adevăratului Dumnezeu, a-ţi părăsi Biserica şi a trece la alt cult, a-ţi părăsi credinţa, Crucea, pe Maica Domnului, icoanele etc., iar ce mai rămâne din credinţa ta nu mai contează. „Pocăiţi-vă” însemnează cu totul altceva. „De aceea, fiecare dintre noi este vizat de această poruncă şi de acest imperativ, a afirmat Părintele Profesor Stelian Tofană. Însemnează să-ţi schimbi mintea ta. Să schimbi viaţa ta. Acolo unde în viaţa ta şi-n mintea ta, şi-n conştiinţa ta s-a dereglat ceva, s-a dezechilibrat, să echilibrezi din nou. Acolo unde în viaţa ta a intrat ceva rău, să-l scoţi afară şi să pui binele. Acolo şi atunci când în viaţa ta a intrat minciuna, să pui adevărul. Acolo unde în viaţa ta a intrat nedreptatea, să pui dreptatea. Acolo unde a intrat în viaţa ta păcatul şi te-a depărtat de tine, de cei apropiaţi şi de Dumnezeu, să-l repezi, să-l îndepărtezi din viaţa ta şi să pui în locul lui virtutea. Aceasta este, iubiţii mei, pocăinţa. Nimic mai mult. Nu trebuie să faci nimic mai mult ca să te pocăieşti, ca să fii un pocăit şi să împlineşti cuvintele lui Iisus. Cu acest imperativ pe care, l-aţi auzit în Evanghelie, El şi-a început activitatea publică.”

Cuvintele P.S. Episcop Iustin

Şi fiindcă „sfârşitul încoronează opera”, după cum spune un proverb mai vechi, în final a luat cuvântul Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a mulţumit în termeni academici Părintelui Profesor Stelian Tofană, pentru cuvântul de învăţătură. A apreciat lucrările care s-au făcut la Catedrala Istorică, activitatea preoţilor, i-a urat ani lungi de slujire noului preot hirotonit şi alte lucruri.

P.S. Iustin îşi aduce aminte că în urmă cu aproape 23 de ani, aici, în această Catedrală, a oficiat, ca Arhiereu, prima Sfântă Liturghie alături de Înaltpreasfinţia Sa Arhiepiscopul Justinian, vrednic de pomenire, într-o duminică pe care nu o va uita niciodată, cu o catedrală plină ochi de credincioşi.

„Dacă suntem vrednici să facem parte din Împărăţia lui Dumnezeu de pe Pământ, adică Biserica cea văzută, dacă Împărăţia lui Dumnezeu în chip nevăzut este înăuntrul nostru, atunci este bine”, a spus Preasfinţitul Părintte Episcop Iustin.

Noului părinte i-a urat „să fie după chipul Păstorului cel Bun. Propovăduirea noastră trebuie să aibă acoperire în viaţă. În slujire. În modelul nostru. Numai atunci cuvintele au corespondent în inimile credincioşilor şi devin lucrătoare. Când noi înşine arătăm în viaţa noastră că ceea ce vorbim şi împlinim. Să ne ajute Dumnezeu ca să împlinim toată lucrarea la care am fost chemaţi, pentru că nu vom fi întrebaţi dacă am făcut minuni sau am înviat morţi, sau am făcut alte lucruri mari, ci vom fi întrebaţi câte suflete am înviat din moartea păcatelor şi câte suflete am încercat pe calea mântuirii şi în aceea vom fi încununaţi.”

Andrei Fărcaş