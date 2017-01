Proiectul „Luna credincioșilor” la Parohia clujeană „Nașterea Domnului”

În 22 ianuarie 2017, la Parohia ”Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, paroh Pr. Nicolae Buda, se desfășoară, în continuare, Proiectul ”Luna credincioșilor”, în cadrul căruia sunt sărbătoriți credincioșii care au avut evenimente deosebite în viața lor în anul 2016.

În această aleasă zi de duminică, după Sfânta Liturghie, săvârșită de preoții Nicole Buda, Dumitru Nan și Ioan Suciu, a avut loc întâlnirea cu familiile cununate în 2016 în biserica noastră, urmată de o mică agapă. Dacă au fost cinstiți, mai întâi, credincioșii care au împlinit anul trecut 50 de ani de căsătorie, este acum rândul celor care au pășit din fața Sfântului Altar, prin binecuvântarea primită la cununie, direct în viața de familie, primul an fiind o lecție importantă în care se învață respectul, ascultarea, bunăvoirea pentru a pune temelie solidă anilor de împreună viețuire ce vor urma. Ei au fost felicitați de către preoții parohiei, din fața Sfântului Altar și au primit în dar icoane și diplome; de asemenea, în cuvinte simple, rostite cu emoție, au primit îndemnul de a înmulți iubirea pentru că numai așa vor putea depăși obsacolele inerente care apar în viața de familie; apoi, în sala de la demisol, au participat la o mică agapă, având ca invitat pe d-na prof. Elena Gligor, medic primar la Spitalul de Recuperare din Cluj care a purtat un dialog cu tinerele familii despre importanța credinței în familia creștină, despre bucuriile, responsabilitățile, greutățile întâmpinate în viața în doi, despre provocările la care este supusă familia creștină în aceste vremuri în care se promovează mai mult nonvaloarea, imoralitatea, în care este greu să găsești modele adevărate care să te ajute să mergi pe calea cea dreaptă. Greutățile care survin trebuie primite ca de la Dumnezeu și depășite cu demnitate pentru că numai așa înțelegem marea lucrare pe care o are de împlinit fiecare pe drumul său. Singura soluție esta aceea de a nu părăsi corabia Bisericii unde am primit haina luminoasă a botezului, unde ne-am cununat, pentru că acolo avem modelul suprem, pe Hristos, ”cap al Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este”, exemplu de iubire și de jertfă, de sfințenie și de dăruire. Și pentru a avea nădejde că-i putem urma lui Hristos, o avem pe Maica Domnului și împreună cu ea, familiie de sfinți care, muncind și rugându-se, împărtășindu-se mereu cu Cuvântul, dar și cu Trupul și cu sângele Domnului, au deschis drumul spre cer, lor și copiilor lor. Un cuvânt de suflet le-a dăruit tinerilor și părintele Dumitru Man care a participat la această întâlnire împreună cu doamna preoteasă, fiind un exemplu de ”veterani întru ale căsătoriei”, sărbătorind anul acesta, 57 de ani.

Și cuvântul cel mai de preț pe care l-au primit aceste familii a fost unul simplu, venit din inimă, acela de a fi apostoli ai bisericii noastre, în familie, la locul de muncă, în primul rând, prin îndeplinirea datoriilor cu cinste și cu iubire oriunde s-ar afla.

A fost un moment emoționant și plin de elan tineresc care a demonstrat că aceste familii care de-abia au pășit hotărât pe drumul căsătoriei sunt mădulare vii ale bisericii pentru că au răspuns cu drag la chemarea păstorilor ei și s-au bucurat de purtarea de grijă a acestora, punând început bun acestei căi care, prin iubire, nevoință, ascultare și răbdare, duce la mântuire.