1 Decembrie 2025 – Ziua Națională a României, sărbătorită la Cluj-Napoca printr-un ceremonial militar-religios

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită luni, 1 decembrie 2025, la Cluj-Napoca și în toate orașele țării, printr-o suită de manifestări religioase și militare. În toate bisericile ortodoxe au fost oficiate slujbe de Te Deum și de pomenire a eroilor neamului.

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, începând cu ora 11:00, slujba de Te Deum a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate peste țară și popor. Totodată, ierarhul s-a rugat pentru eroii neamului românesc, care, prin jertfa lor, au înfăptuit unitatea naţională a românilor în anul 1918.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre credința și dragostea pentru neam și țară. Pornind de la versetul scripturistic: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21), ierarhul a vorbit despre rolul și importanța unității, afirmând că, din unitate, își au rădăcina două mari virtuți: credința în Bunul Dumnezeu, cu toate preocupările spirituale, și marea dragoste față de țară și de pământul câștigat „cu sânge, cu lacrimi, cu credință și cu dragoste.”

Totodată, l-a citat pe Ion Agârbiceanu, care, în nuvela „Singurătate”, dă glas dascălului Marin Mureșan vorbind despre țara unită: „«Privind munții tăi, câmpiile tale, apele tale, toate-mi vorbesc de negrăita ta fericire, patria mea dragă! Nu ești pământ mort, nu ești vânt, nu ești apă; ci ești ființă vie care tresalți de bucuria unității». Așa gândea el atunci și așa gândim și noi astăzi, sărbătorind Ziua Națională. De aici, gândul nostru de felicitate și de urare se îndreaptă către toți românii noștri, dorindu-le ani mulți și fericiți, viață bună și realizări, atât pe plan spiritual, cât și material”, a spus ierarhul.

La acest moment de rugăciune au participat autoritățile militare și civile, oameni de cultură, clerici, teologi și istorici, precum și numeroși clujeni.

Ceremonia oficială

Evenimentele dedicate Zilei Naționale au continuat în Piața Avram Iancu, unde, de la ora 11:30, în prezența Mitropolitului Clujului, a autorităților militare și civile, a avut loc ceremonia oficială, care a constat în prezentarea onorului, salutul Drapelului de luptă, intonarea Imnului Național al României, rostirea de alocuțiuni, parada militară și un spectacol de artificii de zi și confetti, în culorile drapelului. De asemenea, în timpul intonării imnului, un tricolor de mari dimensiuni a fost desfășurat pe fațada Cercului Militar din Cluj-Napoca.

În cadrul manifestării prilejuite de împlinirea a 107 ani de la Marea Unire, alocuțiuni au rostit prefectul județului Cluj, Maria Forna, care a dat citire mesajului premierului României, și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea detașamentelor de onoare și a tehnicii de intervenție din județul Cluj, urmate de un inedit spectacol de artificii de zi și confetti, în culorile drapelului.

Au defilat detașamentele de onoare din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop”, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”, Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” și Penitenciarului Gherla, alături de tehnica de intervenție a structurilor Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției Locale Cluj-Napoca.

Ceremonia pentru celebrarea Zilei Naționale a României a fost organizată de Instituția Prefectului – Județul Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Divizia 4 Infanterie „Gemina” și structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Evenimente de Ziua Națională

La Cluj-Napoca, manifestările de 1 Decembrie au debutat la ora 10:00, cu ceremonialul depunerii de coroane și jerbe de flori la statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul și au continuat pe tot parcursul zilei în diferite zone din oraș. După ceremonia religioasă și militară, pe Bulevardul Eroilor, în intervalul orar 12:30-14:00, au avut loc două scenete de reconstituire a momentelor din anul 1918. La ora 15:00, în Piața Unirii, are loc un regal folcloric. La ora 19:00 va fi pornit iluminatul festiv, iar apoi în Piața Unirii vor avea loc două concerte: concertul aniversar Cargo – 40 ani și concertul Compact.

Evenimentele festive vor culmina la ora 20:00, în Piața Avram Iancu, cu un spectacol unic de drone și lumini, menit să evoce spiritul istoric al momentului: „La fel ca în 1918, puterea noastră stă în a fi împreună. Să rămânem uniți, solidari și demni, pentru că doar așa România va merge mai departe. Inima mare a țării bate aici, în fiecare dintre inimile noastre mici”, au declarat organizatorii.

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca – primul edificiu monumental, în stil românesc, construit după Marea Unire de la 1 decembrie 1918

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este unul dintre cele mai importante monumente de artă românească din Ardeal, un edificiu monumental înălțat după Marea Unire de la 1 decembrie 1918, construit în stil neobizantin, cu elemente româneşti, între anii 1923-1933, la iniţiativa şi sub îndrumarea vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan. Catedrala a fost închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost zidită spre amintirea zilei de 15 august 1916, când oștile române au intrat în pământul Ardealului robit de veacuri, pentru înfăptuirea unității neamului. Lucrările de construcție au început în data de 10 septembrie 1923, iar în data de 7 octombrie 1923 a fost pusă piatra de temelie a Catedralei, urmând ca după 10 ani să fie încheiat procesul de ridicare. La sfinţirea acesteia, în data de 5 noiembrie 1933, au participat Patriarhul Miron Cristea, Regele Carol al II-lea, Marele Voievod Mihai, Principele Nicolae, Primul-ministru Alexandru Vaida-Voevod, membri ai Guvernului şi mari demnitari ai Statului Român. Citește și Semnarea și prezentarea proiectului „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj, SMIS 302121”

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului