1 octombrie: Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română și la nivel internațional

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română în ședința din 25-26 octombrie 2023, an care a fost dedicat de Biserica noastră Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Ziua este marcată în data de 1 octombrie, când Ziua Internațională a Vârstnicilor este marcată și la nivel internațional.

În 2023, la Conferinţa pastoral-misionară de primăvară a clerului din Arhiepiscopia Bucureştilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintitsemnificația spirituală a prezenței vârstnicilor în viața tinerilor.

Direcții de implicare a bătrânilor în Biserică și societate

„Filantropia creştină a îmbrăţişat nevoile bătrânilor nu doar ca pe o chestiune de asistență socială, ci a întărit întotdeauna importanța spirituală a prețuirii vârstnicilor, ca fiind tezaure vii de experiență, răbdare, perseverență, dreaptă măsură și înțelepciune, acumulate de-a lungul întregii vieți și primite, la rândul lor, de la generațiile anterioare”, a spus Patriarhul României.

„Biserica s-a preocupat încă din perioada apostolică de persoanele vârstnice, considerându-le nu o povară, ci un adevărat izvor de binecuvântare.”

Totodată, Preafericirea Sa avertiza: „Generațiile tinere nu trebuie să treacă cu vederea adevărata comuniune din Biserică între diferite generații: copii, tineri, adulți, vârstnici. Întreaga comunitate creștină este una în drum spre unica Împărăție a lui Dumnezeu. Ruperea comuniunii între generații este străină spiritualității ortodoxe”.

Cu același prilej, Patriarhul României a sugerat trei direcții prioritare pentru pastorația vârstnicilor: implicarea lor în creșterea și educarea copiilor – pentru a transmite noilor generații valorile spirituale și îndemnul la rugăciune; promovarea bătrâneții care dar de la Dumnezeu – în loc de povară, este un timp pentru rugăciune și un izvor de înțelepciune; implicarea lor în misiunea Bisericii prin voluntariat și participare la slujbe inclusiv ca forme de socializare.

Biserica sprijină vârstnicii

Biserica Ortodoxă Română desfășoară numeroase proiecte de sprijin pentru vârstnici: atât în plan social-filantropic, prin ajutoare materiale, cât și în plan psiho-emoțional, prin înființarea de cămine și centre de zi pentru vârstnici, prin activități inter-generaționale, care aduc tinerii aproape de vârstnici și altele asemenea.

În 2023, la nivelul Patriarhiei Române existau 21 de centre de zi, 54 de așezăminte rezidențiale și 52 de servicii de îngrijire la domiciliu, toate destinate persoanelor vârstnice.

Ziua Internațională a Vârstnicilor

Tema Zilei Internaționale a Vârstnicilor din acest an este „Vârstnicii în acțiuni locale și globale: Aspirații, bunăstare și drepturi”. Ziua a fost instituită de ONU în decembrie 1990.

Populația lumii îmbătrânește, ceea ce înseamnă că intrăm pe o tendință globală de scădere a populației. Până în 2080, persoanele cu vârste de la 65 de ani în sus vor fi mai numeroase decât copiii sub 18 ani.

Europa se numără printre cele mai îmbătrânite continente, iar România este afectată suplimentar și de migrația forței de muncă, ceea ce a făcut ca persoanele de peste 65 de ani din țara noastră să fie deja cu aproximativ 4-5% mai numeroasedecât cele cu vârste de până în 14 ani.

Știați că…?

Speranța de viață la nivel mondial a ajuns la 73,5 ani în 2025, o creștere de 8,6 ani din 1995.

Numărul persoanelor în vârstă de 80 de ani sau mai mult crește și mai rapid și se preconizează că va depăși numărul de sugari până la mijlocul anilor 2030, urmând să ajungă la 265 de milioane.

În țările cu venituri mici și medii, femeile oferă 70% din totalul orelor de îngrijire fără plată acordate vârstnicilor la nivel mondial. Aceasta le face mai vulnerabile la sărăcie în ultima parte a vieții, deoarece, în loc să muncească pentru bani, oferă îngrijiri copiilor și vârstnicilor din familie.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)