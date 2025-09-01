Radio Renașterea

1 septembrie – început de An bisericesc și de An școlar la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca

de | sept. 1, 2025

Luni, 1 septembrie 2025, la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca a fost marcat începutul Anului bisericesc și al noului An școlar.

Ziua a debutat la ora 8:00 cu Sfânta Liturghie săvârșită în Capela colegiului. Slujba a fost oficiată în sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele arhimandrit Samuel Cristea, care a slujit pentru ultima dată în această calitate, urmând să fie hirotonit arhiereu. Totodată, părintele Ionuț Arieșan, noul duhovnic al colegiului, a săvârșit prima sa Liturghie alături de foștii săi profesori, actuali colegi.

De la ora 10:30, a avut loc ședința Consiliului profesoral, în cadrul căreia au fost discutate direcțiile pentru anul școlar 2025–2026, între care reînnoirea misiunii și viziunii colegiului, desemnarea diriginților și planificarea activităților educative și spirituale.

Ziua s-a încheiat cu un moment de comuniune, prin luarea prânzului împreună, după care cadrele didactice și-au continuat activitățile specifice.

Mai multe poze AICI.

