10 învățători clujeni, premiați pentru pasiunea cu care își desfășoară munca

Zece învățători clujeni excepționali au fost premiați vineri, 22 noiembrie 2019, în cadrul Balului organizat de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj. Dascălii au fost apreciați pentru dedicarea și pasiunea cu care își desfășoară munca. Printre aceștia se numără și Cosmina Tămaș, de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

„Educația joacă un rol foarte important în bunul mers al comunității, motiv pentru care am ales să omagiem munca dascălilor clujeni și în acest an. Anul trecut am premiat profesori, iar anul acesta ne-am îndreptat atenția asupra învățătorilor, care, prin vocația și devotamentul lor, își lasă amprenta asupra formării generațiilor viitoare”, a declarat Mihaela Rus, președinte-fondator AFA Cluj.