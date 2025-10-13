101 ani de la nașterea Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeţ: Un erou al credinței

În data de 13 octombrie se împlinesc 101 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, un model de smerenie și jertfă, pe care Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae l-a numit „un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate”.

Născut în 13 octombrie 1924, în satul Mărculești, județul Buzău, Sfântul Dometie a urmat Seminarul Teologic din Buzău, pe care l-a absolvit ca șef de promoție, și apoi Institutul Teologic din București. A intrat în monahism în 1949 la Mănăstirea Prislop, unde a fost hirotonit preot și a slujit ca stareț.

Din 1959 s-a stabilit la Mănăstirea Râmeț, unde a revigorat viața monahală, a restaurat biserica, a înființat un muzeu și o școală pentru copiii satului. Era cunoscut pentru milostenia sa fără margini și grija față de cei aflați în suferință.

A trecut la cele veșnice la 6 iulie 1975, în timp ce aducea provizii pentru obștea mănăstirii. Prin viața sa jertfelnică și iubirea față de aproapele, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv a rămas un model de smerenie, slujire și lumină duhovnicească.

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv

Canonizarea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 12 iulie 2024, în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc în 6 iulie 2025, la Mănăstirea Râmeț, în prezența a mii de credincioși veniți din întreaga țară.

Un documentar realizat de Trinitas TV îl prezintă ca pe un om al jertfei și al iubirii fără margini, „milostiv până la uitare de sine”, care își dădea haina de pe el și pantofii din picioare pentru cel lipsit.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene