Filarmonica de Stat „Transilvania” la 70 de ani – deschiderea stagiunii aniversare 2025/2026 cu opera Fidelio de Ludwig van Beethoven

Filarmonica de Stat „Transilvania” la 70 de ani

Concertul de deschidere a stagiunii aniversare 2025/2026

Vineri, 26 septembrie 2025, ora 19.00

Colegiul Academic

Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Cristian Mandeal dirijor

Melody Moore Leonora

Marius Vlad Budoiu Florestan

Levente György Rocco

Valentin Vasiliu Don Pizzaro

Andreea Guriță Novac Marzelline

Ruben Ciungan Don Fernando

Radu Cîmpan Jaquino

Cornel Groza dirijorul corului

Ludwig van Beethoven

Fidelio

Stagiunea aniversară 2025/2026 debutează vineri, 26 septembrie 2025, ora 19.00 la Colegiul Academic cu Beethoven – Fidelio sub bagheta Maestrului Cristian Mandeal. Din ”distribuția” concertului vocal-simfonic fac parte Melody Moore – Leonora / Marius Vlad Budoiu – Florestan / Levente György – Rocco / Valentin Vasiliu – Don Pizzaro / Andreea Guriță Novac – Marzelline / Ruben Ciungan – Don Fernando și Radu Cîmpan – Jaquino alături de Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, dirijorul corului fiind Maestrul Cornel Groza.

Despre Fidelio de Beethoven

În Viena începutului de secol XIX, Beethoven, deja celebru pentru simfoniile lui, își dorea să scrie o operă, genul suprem, unde muzica și teatrul se unesc. A pornit la drum cu o poveste tulburătoare, inspirată din fapte reale: o femeie curajoasă care, deghizată în bărbat, își salvează soțul întemnițat pe nedrept. Pentru epocă, era un subiect îndrăzneț: o eroină care nu așteaptă să fie salvată, ci ea însăși devine salvatoarea. Așa s-a născut „Fidelio”, singura operă a lui Beethoven. Însă drumul ei spre succes n-a fost deloc simplu. La premiera din 1805, sala era plină de ofițeri francezi, ocupația militară lăsase Viena fără publicul obișnuit. În acest context, puțini dintre cei prezenți au gustat mesajul, iar spectacolul a fost un eșec. Beethoven, însă, nu s-a lăsat: a rescris opera, a scurtat, a adăugat, a revizuit. În total, au rezultat trei versiuni și patru uverturi diferite, o luptă de zece ani pentru a da forma finală unei capodopere. Rezultatul trece dincolo de o simplă poveste de dragoste. Muzica lui Beethoven transformă o intrigă personală într-o declarație universală: corul deținuților, care cântă despre dorul de lumină și libertate, sau finalul grandios, în care triumfă dragostea și dreptatea, emoționează și astăzi ca în prima zi. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijori

Cristian Mandeal

Cristian Mandeal este dirijor principal al Orchestrei începând cu stagiunea 2023/2024. În cei peste 40 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal s-a aflat la pupitrul majorității orchestrelor din România, dar și al unor orchestre de prestigiu de pe scenele internaționale.

Cristian Mandeal a studiat pianul, compoziția (cu Ștefan Niculescu) și dirijatul (cu Constantin Bugeanu) la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, perfecționând-se apoi cu Herbert von Karajan (Berlin) și Sergiu Celibidache (München). Parcursul său profesional a început cu activitatea de corepetitor la Opera Română din capitală (1974/1977), devenind ulterior dirijorul Filarmonicilor din Târgu-Mureș (1977/1980), Cluj (1980/1987) și București (1987/2009). De asemenea, a fost Director Artistic al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”, edițiile 2001 și 2003. În paralel cu funcțiile deținute în România, Cristian Mandeal a fost Director Artistic al Northern Israelian Orchestra din Haifa (1999/2002) și al Orchestrei Naționale Basce din San Sebastián, Dirijor Permanent al Orchestrei „Haydn” din Bolzano e Trento (2000/2003), Dirijor Invitat Permanent al Orchestrei „Halle” din Manchester (2005/2010), al Filarmonicii din Belgrad (2006/2007) și al Filarmonicii din Copenhaga. În ampla listă a orchestrelor internaționale cu care a colaborat, se regăsesc câteva dintre ansamblurile de frunte: Wiener Oper Orchester, Deutsche Oper Orchester Berlin, Staatskapelle Berlin, Staatskapelle Dresden, Dresdner Philharmonie, Münchner Philharmonie, Bayerisches Rundfunk Orchester, Hessisches Rundfunk Orchester, Oper und Museumsgesellschaft Orchester din Frankfurt, Südwest Rundfunk Orchester din Baden Baden și Saarbrücken, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, BBC London Orchestra, BBC Scottish Orchestra din Glasgow, City of Birmingham Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra Liverpool, RTE-Dublin, Orchestre Nationale de Belgique, Filarmonica Cehă, Orchestra Simfonică şi Orchestra Radio din Praga, Orchestra Radio Slovenă din Ljubljana, Orchestra della Santa Cecilia din Roma, RAI Milano, Orchestra National de Catalunia din Barcelona, Israel Philharmonic Orchestra din Tel Aviv, Jerusalem Symphony Orchestra, Gulbenkian Orchestra şi Orchestra Naţională Portugheză din Lisabona, Orchestrele Filarmonicilor din Tokyo, São Paulo, Ciudad de Mexico, Helsinki, Monte Carlo, Copenhaga, Moscova, Varşovia, Sofia, Belgrad, Zagreb, Göteborg Symphony Orchestra. Cristian Mandeal a fost invitat în cadrul unor festivaluri de mare anvergură: Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul „Primăvara de la Praga” și „Toamna Pragheză”, Bloomington Festival din SUA, Tivoli Festival din Copenhaga, Quincena Musical din San Sebastián, Festivalul „Hannover 2000”, Festivalurile de la Istanbul, Ankara, Atena, Thessaloniki, Lisabona, Santander, Brescia-Bergamo, Ravello, Brno, Festivalul „Janáček” din Ostrava, BEMUS Festival din Belgrad. În sălile unde a avut ocazia să evolueze – Wiener Staatsoper, Festspielhaus din Salzburg, Gewandhaus Leipzig, Berliner Philharmonie, Schauspielhaus Berlin, Concertgebouw din Amsterdam, Alte Oper din Frankfurt, Rudolphinum din Praga, Gran Auditorio din Madrid, Usher Hall din Edinburgh, Gasteig şi Herkulessaal din München, City of Birmingham Concert Hall, Bridgewater Hall din Manchester, Santori Hall din Tokyo – dirijorul a colaborat cu cei mai renumiți artiști ai lumii muzicale internaționale: Radu Lupu, Ileana Cotrubaș, Renato Bruson, Mstislav Rostropovici, Alicia de Larrocha, Ivo Pogorelici, Krystian Zimerman, Bruno Leonardo Gelber, Nelson Freire, Gerhard Oppitz, Grigori Sokolov, Ivry Gitlis, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Julian Rachlin, Victoria Mulova, Shlomo Mintz, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust sau Maurice André. Repertoriul extraordinar de vast al dirijorului Cristian Mandeal (atât în domeniul simfonic, cât și în cel de operă) se concentrează, în special, pe secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea. A dirijat peste șaizeci de prime audiții absolute, lucrări ale compozitorilor români, dar și ale unor compozitori străini, în parte dedicate dirijorului însuși. Este un promotor neobosit al creației lui George Enescu, promovând-o pe toate meridianele. Un capitol aparte îl reprezintă opera Oedipe, pe care a prezentat-o în primă audiție britanică, la Festivalul de la Edinburgh (2002), și italiană, la Teatro Lirico din Cagliari (2005). În anul 2008, a devenit Președintele Societății „George Enescu” din Londra. Printre sutele de minute imprimate la case de discuri ca Electrecord, BMG Ariola (Germania), AIX Record (SUA), Claves (Elveţia), Bis (Suedia) și Halle Lable (Marea Britanie), se regăsește integrala Simfoniilor lui Anton Bruckner (cu Orchestra Filarmonicii din Cluj). Cristian Mandeal a primit numeroase premii și distincții: Ordinul Italian „Steaua Solidarității Italiene” în grad de Mare Ofițer, Cavaler și Membru al Consiliului de Onoare al Ordinului National „Pentru Merit-Mare Cruce”, Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Premiul Fundației Culturale Române, Premiul Radio Cultural, Premiul „Ionel Perlea”, Premiul „Dinu Lipatti” sau Medalia „George Enescu”. Un punct de maxim interes din perioada recentă de activitate a lui Cristian Mandeal este reprezentat de colaborarea cu Orchestra Română de Tineret, pe care o educă și dirijează constant încă de la înființare (2008), aducând-o, într-un timp record, la un nivel emblematic pentru cultura românească actuală.

Cornel Groza

Cornel Groza este una dintre cele mai respectate personalități ale vieții muzicale românești, cu o activitate de peste patru decenii în domeniul dirijatului coral și vocal-simfonic. Absolvent al Conservatorului „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1973), Cornel Groza și-a construit cariera într-o dublă ipostază – de dirijor și pedagog – influențând generații de muzicieni și contribuind esențial la dezvoltarea artei corale în România. Începând cu 1986 este dirijor permanent al Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania”, cu care a realizat peste 850 de concerte, colaborând cu numeroși dirijori de renume internațional și participând la festivaluri importante din Europa, Asia și Orientul Mijlociu (Festivalul „George Enescu”, Festivalul Callas – Atena, Festivalul de Muzică Sacră – Madrid, Festivalul Liturgica – Ierusalim, Festivalul de Operă – Martina Franca, ș.a.). În paralel, conduce din 1985 Ansamblul de Cameră „Cappella Transylvanica”, cu care a obținut premii importante la competiții internaționale (Viena, Karditsa) și a susținut numeroase turnee europene. În plan didactic, Cornel Groza este profesor universitar al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima”, unde predă de peste patru decenii disciplinele dirijat coral și dnsamblu coral, fiind Decan al Facultății Teoretice între 2004 și 2012 și Șef al Catedrei de Dirijat în perioada 1996–2004. A fost invitat să susțină cursuri de măiestrie în România, Italia, Republica Moldova, Malaezia și Elveția. Repertoriul său vast acoperă integral literatura corală universală și românească, de la muzica medievală până la creații contemporane, reflectată în numeroase înregistrări radio, CD-uri și participări în proiecte cinematografice (inclusiv pentru coloana sonoră a filmului The Passion of the Christ, 2003). Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase distincții și premii, printre care: Premiul UCMR pentru promovarea muzicii românești, Medalia Fundației Madrigal-Marin Constantin, Placheta de Onoare a Consiliului Județean Cluj, Premiul „Maestru al artei coral-dirijorale” (UCMR, 2009).

Despre soliști

Melody Moore

Soprana Melody Moore se bucură de o carieră în plină ascensiune pe cele mai importante scene ale lumii, fapt care a determinat publicația Opera News să o numească „o revelație”. În stagiunea 2021–2022, Melody Moore a revenit pe scena Operei din Los Angeles, reluând cu un succes extraordinar rolul Amneris din Aida de Verdi, alături de Latonia Moore în rolul titular și tenorul Russell Thomas în rolul lui Radames. Printre momentele excepționale s-au numărat Simfonia a IX-a de Beethoven, cu Orchestra din Minnesota, sub bagheta lui Juraj Valčuha, și interpretarea rolului Mamei în Hänsel și Gretel, alături de Orchestra Simfonică din Atlanta, condusă de Sir Donald Runnicles. În aceeași perioadă a înregistrat Madama Butterfly de Puccini, disponibilă la casa de discuri Pentatone, precum și un concert cu fragmente din Tosca de Puccini, înregistrat live la Berlin. A continuat apoi seria de înregistrări cu un proiect omagial – „100 de ani de la nașterea legendarei soprane Renata Tebaldi” – înregistrând un album cu selecții din repertoriul italian, în rolul Kathie/Linford, în premiera mondială a operei Goodbye, Mr. Chips de Gordon Getty. În toamna anului 2022, Melody Moore revine cu entuziasm la Opera din San Francisco în rolul Mère Marie din Dialogues des Carmélites, în regia lui Olivier Py. În ciuda amânărilor și anulărilor cauzate de restricțiile pandemiei, stagiunea 2020–2021 i-a oferit prilejul de a se dedica proiectelor discografice. Rezultatul a fost lansarea operei Cavalleria Rusticana de Mascagni și a operei La Fanciulla del West de Puccini, ambele la casa de discuri Pentatone. Printre momentele importante ale stagiunii 2019–2020 s-a numărat debutul în rolul Amneris într-o nouă producție Aida la Opera din Houston. A debutat totodată alături de Orchestra Simfonică din Houston în Das klagende Lied de Mahler, sub conducerea muzicală a lui Andrés Orozco-Estrada. În stagiunea 2018–2019, Melody s-a întors la Opera din Houston pentru a relua rolurile Senta în Der fliegende Holländer, în deschiderea stagiunii, sub conducerea lui Patrick Summers, și Donna Elvira în Don Giovanni de Mozart, într-o nouă producție semnată Kasper Holten. A revenit apoi la Opera din Los Angeles pentru debutul în rolul Gertrude din Hänsel și Gretel, sub bagheta lui James Conlon. În aceeași stagiune a debutat cu Filarmonica din Dresda în rolurile Giorgetta (Il Tabarro de Puccini) și Santuzza (Cavalleria Rusticana de Mascagni), ambele înregistrate la Pentatone. A interpretat rolul Senta cu Orchestra Simfonică din Milwaukee, sub bagheta lui Edo de Waart, a debutat la Grant Park Music Festival în A Mass of Life de Delius și a jucat rolul titular din Salome în Daegu, Coreea de Sud. În stagiunea 2017–2018 a debutat în trei roluri importante: Elisabetta în Don Carlo la Washington National Opera, rolul titular în Salome la Florida Grand Opera și Tatyana în Evgheni Oneghin la Hawaii Opera Theatre. De asemenea, a revenit în rolurile sale de suflet: Tosca la Opéra de Montréal și Senta în Der fliegende Holländer, într-o nouă producție regizată de Tomer Zvulun la The Atlanta Opera. Tot atunci, înregistrarea integrală a operei Otello de Verdi, cu Moore în rolul Desdemonei, a fost lansată la casa de discuri Pentatone. Printre alte repere ale carierei recente se numără debutul său la Opera din Seattle în rolul principal din Kátya Kabanová de Janáček, aparițiile la Opera din San Francisco în rolul titular din Tosca, Susan Rescorla în Heart of a Soldier, Mimì în La bohème și Contesa în Nunta lui Figaro. La Houston Grand Opera a interpretat-o pe Julie în Show Boat, Marta în premiera americană a operei The Passenger de Weinberg, rolul principal în Carmen și Dorabella în Così fan tutte. La Washington National Opera a apărut în rolul principal din Florencia en el Amazonas de Daniel Catán, în Appomattox de Philip Glass și în apreciata producție integrală a ciclului Inelul Nibelungilor de Wagner, semnată Francesca Zambello. Alte apariții importante includ rolul Cio-Cio- San în Madama Butterfly la Opéra de Montréal, Lady Macbeth în Macbeth de Verdi la Glimmerglass Festival, Marguerite în Faust și Mimì la English National Opera, Rita Clayton în premiera newyorkeză Séance on a Wet Afternoon de Stephen Schwartz și Regine St. Laurent în Prima Donna de Rufus Wainwright la New York City Opera, precum și rolul Senta la Austin Lyric Opera. Pentru proiectele vocal-simfonice recente a colaborat cu Orchestra Simfonică din Atlanta pentru Te Deum de Bruckner, sub conducerea lui Donald Runnicles, Turandot la Bard Summer Scape Festival, cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze și Recviemul de Verdi cu Opera Națională din Cluj-Napoca.

Andreea Guriță Novac

Andreea Guriță Novac (București) este membră a ansamblului de soliști al Operei Naționale București. Soprana este licențiată a Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca și absolventă a Masteratului la Universitatea Națională de Muzică din București. A interpretat roluri precum Regina Nopții (Die Zauberflöte), Madame Herz (Der Schauspieldirektor), Musetta (La Bohème), Micaëla (Tragédie de Carmen), Frasquita (Carmen), Echo (Ariadne auf Naxos), Voce dal Cielo (Don Carlo), Anna (Nabucco) etc. În vara anului 2025, a debutat în Carmina Burana la Festivalul „Balchik Classical Days” și va reveni în curând cu acest rol la Filarmonica din Sofia (Bulgaria), precum și în rolul Frasquitei în Carmen la Opera Națională București. Pe scena de concert a putut fi ascultată în Carmina Burana de Orff, Simfonia a IX-a de Beethoven, Recviemul de Mozart, Stabat Mater de Pergolesi, Petite Messe de Minuit de Charpentier etc. De asemenea, se implică permanent în proiecte dedicate muzicii moderne, contemporane și românești, confirmând deschiderea și entuziasmul ei față de repertorii diverse.

Marius Vlad Budoiu

Marius Vlad Budoiu s-a născut în Cluj-Napoca, oraș în care a absolvit Liceul German, apoi Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, specializarea Canto. A fost îndrumat spre o carieră vocală de tatăl său, baritonul Ion Budoiu, apoi de Edith Simon şi Gheorghe Roșu. După încheierea studiilor, Marius Vlad Budoiu a activat ca prim solist la Opera Română din Cluj și ca invitat pe multe scene de operă și filarmonică de primă mărime din lume, în paralel cu activitatea sa pedagogică la Academia de Muzică din Cluj, unde predă din 1995. A absolvit suplimentar studii de Regie de Operă și Management. A fost Managerul General al Operei Naționale Române de Stat din Cluj-Napoca, între 2012 și 2015. La 25 de ani a câștigat Premiul I la concursurile Traian Grozăvescu (Lugoj) și Mozart (Cluj). Anul 1996 i-a adus Premiul III la Concursul de Lied Robert Schumann (Zwickau), iar anul 1997 Premiul I la Concursul Internațional Hariclea Darclée din Brăila. În 2010 a primit două premii importante: Premiul Revistei VIP pentru „Cel mai bun solist de operă al anului 2010” și Premiul de Excelență la Galele 10 Pentru România, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. În 2016 și 2017 a primit aprecierea criticilor în Australia pentru „Cel mai bun interpret într-un rol principal masculin” (Tannhäuser și Lohengrin). A debutat la 21 de ani ca solist în Simfonia a IX-a de Beethoven. Cu rolul Tamino (Die Zauberflöte de W. A Mozart) şi-a făcut în 1996 debutul pe scena Operei Naționale din București. A cântat în sute de concerte şi spectacole, pe scene din Anglia, Australia, Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Kazahstan, Olanda, Polonia, Rusia, Serbia, Spania, Slovacia, și Turcia. Tenorul Marius Vlad Budoiu a abordat o largă paletă repertorială, de la lucrări ale lui Händel și Mozart la lucrări contemporane de mare dificultate. Repertoriul său a inclus câțiva ani cu succes roluri de tenor liric preum Rodolfo (La Bohme), Alfredo (La Traviata), Alfred (Die Fledermaus), Barinkay (Der Zigeunerbaron), Nemorino (L’elisir d’amore), Faust (Faust). Cu timpul, vocea sa a evoluat spre repertoriul spint, el abordând roluri ca Pinkerton (Madama Butterfly), Don José (Carmen), Radames (Aida), Cavaradossi (Tosca), Canio (Pagliacci), Turiddu (Cavalleria Rusticana), Don Carlo (Don Carlo) şi Manrico (Il Trovatore). În ultimii ani s-a dedicat repertoriului dificil pentru tenor dramatic, Otello (Otello), Calaf (Turandot), Samson (Samson et Dalila), Don Alvaro (La Forza del Destino) și wagnerian, Tannhäuser (Tannhäuser), Lohengrin (Lohengrin) şi Tristan (Tristan și Isolda). Între dirijorii de renume cu care a colaborat enumerăm pe Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Gennady Rozhdestvensky, Antonio Pappano, Lawrence Foster, Cristian Mandeal, Peter Ruzicka, Marek Jankovski, Horea Andreescu. A cântat pe scenele Filarmonicilor din München, Hamburg, Staatskappelle Berlin, Berliner Symphoniker, Staatskappelle Dresden, Santa Cecilia din Roma, The Royal Albert Hall, și la operele din București, Bratislava, Budapesta, Scala din Milano, Staatsoper din Berlin, Freiburg, Marseille, Melbourne, Palermo, Toulon și multe altele. Printre artiștii formați sub îndrumarea sa fac parte nume de rezonanță în arta lirică, artiști cu importante cariere internaționale: Adela Zaharia, Ștefan Pop (ambii câștigători ai concursului „Operalia” patronat de Placido Domingo), George Petean, Bogdan Baciu, Bogdan Taloș, Ovidiu Purcel, Cristian Hodrea, Kopeczi Sandor, Pataki Adorjan, Geani Brad și mulți alții. Este invitat mereu pentru a susține cursuri de măiestrie la diferite instituții de artă și învățământ: la Iași, București, Düsseldorf, Melbourne, Roma, Berlin, Graz, Haga, Padova, Veneția. În ultima perioadă, activitatea sa discografică s-a îmbogățit prin noi imprimări realizate împreună cu dirijorul Lawrence Foster și Filarmonica din Cluj: „La Fanciulla del West” de Giacomo Puccini, precum și lucrările lui Zoltán Kodály – „Psalmus Hungaricus” și „Te Deum”. Totodată, Marius Vlad Budoiu a înregistrat, în decursul ultimului an, patru CD-uri de lieduri reunite în seria personală Windows, proiect care marchează o contribuție importantă la promovarea repertoriului vocal-cameral.

Valentin Vasiliu

Bas-baritonul Valentin Vasiliu s-a născut în București. A absolvit Universitatea de Muzică din București în anul 1991, obținând și o diplomă de master în interpretare și pedagogie vocală. De asemenea, între anii 1999-2001 a studiat timp de patru semestre la Catholic University of America (Washington) în cadrul programului doctoral de interpretare vocală. Debutul său în operă a avut loc în anul 1990, la Opera Român din Cluj-Napoca, cu rolul Schaunard din Boema, după care a urmat o decadă de apariții în opere și lucrări vocal-simfonice în România, țări din Europa și Extremul Orient. În anul 1991 a participat la turneul din Japonia, Coreea de Sud și China al Wienerkammeroper cu Nunta lui Figaro (Figaro) și Don Giovanni (Leporello). A fost angajat permanent al Operei Naționale București, apărând în roluri precum Escamillo și Morales în Carmen, Sharpless, Comisarul Imperial și Yamadori din Madama Butterfly, Peter în Hansel și Gretel, Schaunard din Boema (1992). În toamna anului 1999 a debutat în rolul Ceprano din Rigoletto și Sacristanul din Tosca la Washington National Opera (SUA). De asemenea, a participat ca artist invitat la Festivalul George Enescu 2011, în rolul Telramund din Lohengrin, alături de o distribuție wagneriană excepțională. În decembrie 2011, a apărut în rolul lui Bonzo în Madama Butterfly la Opera West Palm Beach din Florida. Cu un an înainte, în 2010, a interpretat rolul lui Dulcamara în L’Elisir d’Amore, o producție a Operei din Las Vegas, unde a apărut și în Stabat Mater de Rossini, precum și în Concertul aniversar Puccini – 150 de ani în stagiunea 2008-2009. În 2009, a apărut la București în rolul lui Vitelius în opera Hérodiade, alături de Orchestra Națională de Radio, unde putuse fi văzut anterior în rolul lui Geronimo din The Secret Marriage (1996). Între 2006 și 2008, Valentin Vasiliu a lucrat ca profesor licențiat de orchestră și cor într-un liceu și o școală publică din Las Vegas, Nevada. A locuit în New York între 2002 și 2006, unde a cântat ca invitat alături de New England Symphony pe scena Isaac Stern Auditorium din Carnegie Hall, interpretând pe 20 martie 2006 solo-ul de bas din Requiemul lui Mozart și Te Deum-ul lui Bruckner. În compania aceleiași orchestre și în aceeași sală, în vara anului 2005 Valentin Vasiliu a interpretat solo-ul de bas din Requiemul lui Mozart și solo-ul din Psalm Requiem al lui Paul Baker. A apărut în premiera mondială a operei Raoul la Goethe Institut – New York, interpretând rolurile lui Stalin și Kutuzov și a participat la turnee cu rolul lui Germont din La Traviata la Palace Theater din Waterbury, Connecticut, sub bagheta maestrului Anton Coppola. În sezonul 2004-2005, a apărut în concert la Hudson, NY, în rolul lui Rigoletto sub bagheta aceluiași dirijor, precum și în rolul lui Scarpia în Tosca, tot în turneu cu Opera Națională din New York în Massachusetts, New Hampshire și Connecticut. În sezonul 2003-2004, a cântat ca solist în Carmina Burana cu South Texas Symphony, rolul lui Don Pizarro în Fidelio cu Chattanooga Opera în Tennessee, și, tot ca solist în Messa di Gloria de Puccini cu New Dominion Chorale în Alexandria, Virginia, precum și Carlo Gerard în Andrea Chénier cu Bob Jones University Opera în Greenville, Carolina de Sud. De asemenea, a cântat într-un concert de arii de operă alături de Burlington Symphony din Vermont și în rolul lui Alphonse în La Favorita de Donizetti alături de Opera Belcanto din Washington, DC. În stagiunea 2001-2002, a fost reangajat de Opera Națională din București pentru rolurile Nourabad în Pescarul de perle, Leporello în Don Giovanni, Dr. Bartolo în Bărbierul din Sevilla, Escamillo în Carmen, Sacristanul în Tosca și Yamadori în Madama Butterfly. Alte roluri remarcabile interpretate de Valentin Vasiliu în SUA includ: Lindorf, Coppelius, Dapertutto și Dr. Miracle în Povestirile lui Hoffmann la Washington DC Summer Opera Company, Antonio în Nunta lui Figaro și Dr. Bartolo în Bărbierul din Sevilla la Opera Națională din Washington DC și Rafael în La Créatienne cu Canterbury Choral Society – New York. De asemenea, a interpretat Carmina Burana cu Alexandria Symphony, Requiemul lui Verdi cu New Dominion Chorale în Washington DC și concerte în rolul lui Rafael în La Créatienne de Haydn la Kennedy Center din Washington DC. Bine cunoscutul bas-bariton Valentin Vasiliu a fost Telramund din Lohengrin în două producții de operă foarte importante la Opera din Atena / Megaron Musiki în 2016, în regia lui Anthony McDonald și în 2022 la Opera Națională din București, în regia maestrului Silviu Purcărete. Anul acesta Valentin Vasiliu a fost prezent într-un recital de lieduri la Ateneul Român cu Schumann-Dichterliebe, Ravel- Don Quichotte a Dulcinee și lieduri de Carmen Petra Basacopol.

Levente György

Bas-baritonul Levente György, a studiat contrabasul la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj (între anii 1995-2000), apoi din 2011 s-a perfecţionat în Elveţia ca bursier Pro Basso. Vocea lui György a fost descoperită la Cluj în anul 1994 de către profesorul Valeriu Sorescu. Ca artist vocal şi solist de operă s-a format în cadrul unor instituţii ca Hochschule der Künste din Bern (clasa profesoarei Elisabeth Glauser) şi Schweizer Operastudio, apoi la Hochschule für Musik und Theater din Zürich îndrumat de Marc Kissoczy a obţinut şi diploma în domeniul dirijatului de orchestră. Începând din 2005 a beneficiat de bursă din partea Tonkünstlerverein din Lausanne, apoi ca urmare a câştigării concursului de canto Migros Kulturprozent din Zürich de încă un an de bursă de studiu. S-a bucurat de îndrumarea unor maeştrii în domeniul artei lirice precum: Nicolai Gedda, Francisco Araiza, Hans Peter Blochwitz, Polgár László, Cornelia Kallisch, Lani Poulson. A debutat în teatrul elveţian Biel-Solothurn, unde a fost solist invitat o perioadă de cinci ani, iar între anii 2011 și 2020 şi-a desfăşurat activitatea ca solist în cadrul Theater für Niedersachsen din Hildesheim (Germania). Repertoriul său cuprinde peste 40 de roluri din opere şi operete semnate de compozitori precum Mozart, Beethoven, Donizetti, Verdi, Wagner, Smetana, J.Strauss, Offenbach, Puccini, Ravel, Martinu. De asemenea abordează genul vocal-simfonic, interpretând roluri solistice importante. Levente György este din 2021 managerul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Ruben Ciungan

Absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, secția Canto, este în prezent artist liric angajat al Filarmonicii de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca din anul 2016. Pe parcursul studiilor i-a avut ca profesori îndrumători pe prof. Gheorghe Roșu, prof. Florin Estefan, prof. Marius Vlad Budoiu. A debutat în rolul Belcore din opera L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti în colaborare cu Opera Națională Română Cluj-Napoca în februarie 2018. A colaborat în calitate de solist cu Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica de Stat „Transilvania”, Opera Națională Cluj-Napoca, în cadrul mai multor producții de operă sau lucrări vocal-simfonice.

Radu Cîmpan

Radu-Daniel Cîmpan s-a născut la Zalău, unde a absolvit în 2009 un liceu cu profil economic. În 2016 a absolvit Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, secția dirijat, studiind cu profesorii Ciprian Para și Cornel Groza. Din 2016, este membru al corului Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca. În 2017, a fost admis la catedra de canto clasic, clasa profesorului dr. Marius Vlad Budoiu. În 2018, a colaborat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca, interpretând rolul lui Eduard Strauss în opereta Lasăți-mă să cânt de Gherase Dendrino. În 2019, a participat la concertul La Fanciulla del West de Puccini la Filarmonica de Stat „Transilvania”. În 2020, s-a întors la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, interpretând rolul lui Ernesto în opera Don Pasquale de Donizetti. În 2021, a interpretat Petite Messe Solennelle la Filarmonica „Banatul” din Timișoara. În 2023, a câștigat premiul al doilea la Concursul „Belcanto la Curtea Domnească” din Târgoviște. La începutul anului 2024, a interpretat oratoriul Messiah de Handel cu Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca.

