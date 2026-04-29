11 ani de la mutarea la Domnul a Pr. Roman Braga: Un isihast basarabean în temniță și exil

Miercuri se împlinesc 11 ani de la mutarea la cele veșnice a Pr. Roman Braga, un basarabean care a început să practice Rugăciunea Inimii participând la întâlnirile Rugul Aprins de la Antim, a trecut de două ori prin închisorile comuniste din România și a fost apoi nevoit să slujească în exil.

S-a născut la Condrița, în Basarabia, și s-a închinoviat la numai 12 ani la Mănăstirea Căldărușani, azi în județul Ilfov. A absolvit la București Facultățile de Teologie (magna cum laudae) și Filosofie, precum și Seminarul Pedagogic „Titu Maiorescu”.

În 1948 a fost arestat, fiind acuzat de legături cu mișcarea legionară, o acuzație pentru care nu au existat probe, dar a fost condamnat la 5 ani de temniță grea, fiind închis la Pitești și într-o colonie de muncă forțată de la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Tunderea în monahism

Mitropolitul Sebastian Rusan l-a tuns în monahism pe ascuns și l-a hirotonit diacon în 1954. Dar a fost arestat din nou în 1959, când autoritățile comuniste au început ancheta politică în dosarul Rugul Aprins și au descoperit că frecventase în studenție întrunirile de la Mănăstirea Antim.

A fost condamnat la 18 ani de muncă silnică pentru „activitate dușmănoasă la adresa regimului”, din care a efectuat 5 ani la Balta Albă, fiind eliberat la amnistia generală din 1964.

După eliberare, a peregrinat prin diverse episcopii și mitropolii ale României, fiind primit cu indiferență și chiar respins. Episcopul Valerian Zaharia de la Oradea a reușit totuși să-l hirotonească preot. Pentru o perioadă, Părintele Roman Braga a lucrat la arhiva Episcopiei.

Pelerin prin țară și prin lume

A slujit în perioada 1965-1968 la Negrești, în Țara Oașului, apoi a fost transferat la Parohia Sârbi de lângă Oradea.

În cele din urmă, a fost trimis misionar în Brazilia, unde a slujit pentru comunitatea românească din São Paulo între 1968 și 1972.

În 1972, Episcopul Valerian Trifa l-a chemat la Episcopia Ortodoxă Română din America, cunoscută și ca Episcopia de la Vatra (Grass Lake, Michigan). Acolo, timp de 7 ani, s-a ocupat de educația religioasă a copiilor, a tradus texte religioase și a adaptat cântările bisericești în limba engleză.

În perioada 1979-1983 a slujit la Youngstown, Ohio, și la Southfield, Michigan, apoi, până în 1988, a fost duhovnicul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Ellwood City, Pennsylvania, fondată de Maica Alexandra, fosta Principesă Ileana a României.

În 1988, s-a retras la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Rives Junction, Michigan, unde era stareță sora lui, monahia Benedicta. A trecut la Domnul pe 29 aprilie 2015, după o lungă suferință.

Învățături de la Părintele Roman Braga

„Trebuie să vorbim cu El. Trebuie să-L simți pe Dumnezeu în tine, nu în afară de tine, în exterior, ci în interior, în inima ta, căci inima noastră este infinită întrucât în ea se sălășluiește Hristos de la botez. O persoană are niște dimensiuni infinite ale personalității lui; în adânc, fără limită, persoana umană este veșnică.” „Convorbirea cu Dumnezeu îți aduce simțirea acesta a prezenței lui Dumnezeu. Spune-I lui Dumnezeu când ți-e foame, când ți-e sete, spune-I lui Dumnezeu că te duci la Rădăuți, spune-I lui Dumnezeu ceva pe drum, arată-I lui Dumnezeu ce frumoase sunt florile. Vorbește cu Dumnezeu de toate. Doamne, ce să fac? Uite trebuie să fac asta și asta; mi-e foame, mă duc să mănânc o bucățică de pâine; tot ai în minte lucrurile astea, par copilărești, dar conversația aceasta cu Dumnezeu se preface în rugăciune. Pentru că ce este rugăciunea? Este o continuă comunicare a omului cu Dumnezeu.”

Surse: Doxologia.ro; Putna.ro

