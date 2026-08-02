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113 ani de la nașterea Arhim. Ilarion Argatu, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici români ai secolului trecut

de | aug. 2, 2026

În urmă cu 113 ani, la 2 august 1913, se năștea Arhimandritul Ilarion Argatu, unul dintre cei mai cunoscuți și căutați duhovnici ai Ortodoxiei române din a doua jumătate a secolului trecut.

Viața sa, marcată de încercările regimului comunist și de o intensă activitate pastorală, a rămas în memoria credincioșilor prin râvna pentru spovedanie, rugăciune și îndrumare duhovnicească.

Născut în satul Valea Glodului, județul Suceava, într-o familie numeroasă și credincioasă, a primit la botez numele Ioan. A urmat școala în satul natal și Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, după care a absolvit Facultatea de Teologie din Cernăuți.

După căsătorie, a fost hirotonit preot în anul 1940 și a slujit în mai multe parohii din Moldova. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost preot militar, iar după instaurarea regimului comunist a avut de înfruntat numeroase dificultăți și persecuții.

Rămas văduv în anul 1972, a intrat în monahism. A fost tuns în călugărie la Mănăstirea Antim din București, în data de 7 august 1973, avându-l naș de călugărie pe Sf. Cuv. Sofian de la Antim.

Ulterior a slujit la mai multe mănăstiri, între care Cernica (jud. Ilfov) și Bistrița (jud. Neamț), devenind cunoscut în întreaga țară pentru slujirea sa de duhovnic.

Căutat de credincioși

În ultimele două decenii ale vieții, Arhimandritul Ilarion Argatu a fost unul dintre cei mai solicitați duhovnici din România. Numeroși credincioși veneau să se spovedească și să-i ceară sfat, fiind impresionați de fermitatea cu care îndemna la pocăință, la împărtășirea deasă, la post și la o viață întemeiată pe rugăciune.

Predicile și cuvintele sale de învățătură, publicate ulterior în mai multe volume, insistă asupra luptei împotriva păcatului, a importanței Spovedaniei și a puterii rugăciunii în viața creștinului.

Moștenire duhovnicească

Arhimandritul Ilarion Argatu a trecut la Domnul în 1999, fiind înmormântat la Mănăstirea Cernica.

La peste un sfert de secol de la mutarea sa la cele veșnice și la 113 ani de la naștere, numele părintelui Ilarion Argatu continuă să fie cunoscut de numeroși credincioși, care păstrează vie amintirea unui duhovnic care și-a dedicat viața chemării oamenilor la pocăință, rugăciune și apropiere de Dumnezeu.

Sursa foto: Doxologia.ro

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