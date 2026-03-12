12 martie: Ziua Gărzii Naționale de Mediu amintește de rolul instituției în protejarea naturii

Ziua Gărzii Naționale de Mediu este serbată anual în data de 12 martie, moment care amintește de înființarea instituției și de misiunea sa de a proteja natura.

Garda Națională de Mediu este o instituție publică ce funcționează ca organ de specialitate pentru verificarea respectării legislației privind protecția mediului și aplicarea politicilor naționale în acest domeniu, se arată în Hotărârea nr. 1005/2012.

Printre responsabilitățile Gărzii Naționale de Mediu se numără controlul modului în care sunt respectate reglementările privind calitatea aerului și a apei, gestionarea deșeurilor, protejarea biodiversității și a ariilor naturale.

De-a lungul timpului, instituția a sprijinit numeroase acțiuni dedicate protejării mediului și a colaborat cu autorități, organizații și comunități pentru promovarea responsabilității față de natură, indică site-ul instituției.

Totodată, pe tot parcursul anului, Garda Națională de Mediu sprijină organizarea unor acțiuni de ecologizare.

Ziua Gărzii Naționale de Mediu este marcată prin evenimente și inițiative care încurajează grija față de mediul înconjurător și adoptarea unui comportament responsabil pentru păstrarea echilibrului ecologic.

Foto credit: Radio România