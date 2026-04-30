130 ani de la nașterea Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț, mama unui sfânt contemporan

Joi se împlinesc 130 ani de la nașterea unei sfinte: Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț s-a născut în 30 aprilie 1896 la Bălănești, județul Buzău, din părinții binecredincioși, Simion și Elena Mirică. A primit la Botez numele de Filofteia.

S-a căsătorit cu un consătean blând, pe nume Ioan Manolache. Cei doi au avut 12 copii, dintre care doar cinci au supraviețuit. Mama i-a crescut pe copii în iubire față de Biserică, astfel că patru dintre ei au rămas devotați Bisericii.

Fiul Stelian a devenit monah, primind numele Dometie și învrednicindu-se să fie canonizat în 2024; fiica Eugenia a devenit monahia Eudoxia; fiul Gheorghe a cântat în strana bisericii din satul natal, iar mezinul Mihai a fost hirotonit preot.

Rămasă văduvă după 43 de ani de căsnicie binecuvântată și bine rânduită, sfânta s-a închinoviat la Mănăstirea Râmeț din județul Alba, alături de cei doi copii ai ei după trup deveniți monahi: Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost duhovnicul obștii de maici din care a făcut parte atât mama sa, cât și sora sa după trup, Monahia Eudoxia.

Tunsă în monahism când împlinea 51 ani

Sfânta s-a învrednicit să primească tunderea în monahism chiar de la fiul ei, viitorul Sfânt Dometie cel Milostiv. Rânduiala a avut loc tot într-o zi de 30 aprilie, ziua ei de naștere, în anul 1947. A primit numele monahal de Filotimia.

„Purtând rugăciunea în inimă ca pe o dulce suflare a Duhului și având dragoste pentru sfintele slujbe la care mergea cu evlavie, deseori era cuprinsă de lucrarea harului Duhului Sfânt, vărsând lacrimi de pocăință. În rugăciune cuprindea întreaga făptură, iar chipul ei era plin de o pace cerească”, scrie în Sinaxarul sfintei.

„Sfaturile sale, întotdeauna rostite cu smerenie și blândețe, izvorau dintr-o adâncă înțelepciune duhovnicească. Nu îi plăcea să se risipească în vorbe, fiecare cuvânt al ei era măsurat, mângâind inimile frământate. Bunătatea inimii și milostenia au fost podoabe strălucitoare ale viețuirii sale călugărești, sprijinind după putere pe cei care îi cereau ajutorul.”

Încredințare de la sfinți

Înainte de a pleca la cele veșnice, i s-a arătat fiul ei, Sfântul Dometie, mutat la Domnul cu mult înainte și care îi anunța și ei sfârșitul călătoriei pe acest pământ. Sfântul îi mulțumea pentru dragoste și grijă și o asigura că o va pomeni neîncetat. Sfânta sa maică s-a mutat și ea la Domnul în 22 iulie 1989.

La scurt timp după adormirea cuvioasei, stareța de atunci a Mănăstirii Râmeț, stavrofora Ierusalima Ghibu, a mers la Atena, să ceară sfat și binecuvântare de la Sfântul Cuvios Porfirie Cavsocalivitul. „Aveți un mormânt proaspăt în mănăstire. Maica aceasta, care a trecut la Domnul, s-a înălțat ca un serafim la cer”, i-a spus acesta.

Așa s-au încredințat maicile de sfințenia Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după ce a cercetat în amănunt mărturiile despre cuvioasă, a decis, în data de 1 iulie 2025, să fie canonizată alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă.

Fotomontaj Basilica.ro