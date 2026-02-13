146 de ani de la nașterea lui Dimitrie Gusti, fondatorul Școlii Sociologice de la București

Dimitrie Gusti s-a născut pe 13 februarie 1880 la Iași, într-o familie de intelectuali.

Sociolog, etnolog, istoric și filosof, recunoscut ca unul dintre cei mai influenți gânditori ai perioadei interbelice, Dimitrie Gusti a pus bazele sociologiei moderne în România, creând o școală sociologică originală și contribuind la dezvoltarea culturală și educațională a țării.

Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere a Universității din Iași. Interesat de filosofie și științe sociale, el a continuat educația în străinătate, la Universitatea Humboldt din Berlin și la Universitatea din Leipzig, unde a obținut doctoratul în filosofie în anul 1904.

Perioada petrecută în Germania și Franța i-a permis să se familiarizeze cu marile curente intelectuale europene, influențându-i viziunea asupra societății și voluntarismului filosofic.

Întors în țară, Gusti a început cariera academică la Universitatea din Iași în 1910, devenind primul profesor de sociologie din România.

Aici, el a predat sociologie, etică și estetică, câștigându-și reputația de intelectual angajat social.

Cariera Academică și Politică

În 1920, Gusti s-a mutat la Universitatea din București, unde a fondat Școala Sociologică de la București, o instituție care a revoluționat studiul sociologiei în România.

El a dezvoltat o metodă monografică de cercetare, bazată pe studii de teren interdisciplinare, implicând echipe de studenți în investigarea satelor românești. Aceste monografii au acoperit aspecte economice, sociale, culturale și psihologice, oferind o imagine cuprinzătoare a vieții rurale.

Preocupat de modernizarea țărănimii, Gusti a inițiat proiecte practice, cum ar fi crearea Muzeului Satului din București (astăzi Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”), inaugurat în 1936, care prezintă arhitectura și tradițiile rurale românești.

Pe plan politic, Gusti a fost ales membru al Academiei Române în 1919 și a servit ca președinte al acesteia între 1944 și 1946.

În perioada 1932–1933, a ocupat funcția de ministru al Educației, Cultelor și Artelor, unde a promovat reforme educaționale și culturale.

De asemenea, a coordonat editarea „Enciclopediei României”, un proiect ambițios care a documentat istoria și cultura națională.

Moștenirea Gusti

Gusti este cunoscut pentru sistemul său sociologic, bazat pe „legea paralelismului sociologic”, care integrează manifestările sociale în cadre cosmologice, biologice, psihologice și istorice.

El a subliniat importanța acțiunii sociale voluntare pentru transformarea societății, combinând teoria cu practica. Ca deschizător de drumuri în științele sociale Gusti a influențat generații de sociologi români prin abordarea sa interdisciplinară.

După Al Doilea Război Mondial, în contextul regimului comunist, Gusti a fost marginalizat, dar opera sa a rămas un reper esențial pentru sociologii vremii.

După 1990, a fost recunoscut ca un reformator vizionar care a contribuit la construirea sociologiei românești, prin studii empirice și inițiative publice. Muzeul Satului și Școala Sociologică pe care a fondat-o formează ceea ce este cunoscut, astăzi, ca „moștenirea Gusti”.

Dimitrie Gusti a trecut la Domnul pe 30 octombrie 1955 la București.