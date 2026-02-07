151 ani de la nașterea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei

Sâmbătă se împlinesc 151 de ani de a nașterea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei. După Marea Unire, a fost decan al Facultății de Teologie din Cernăuți, primul episcop al eparhiei Cetății Albe – Ismail și senator de drept.

Fiu de cântăreț bisericesc, s-a născut la Stulpicani, județul Suceava, și a primit la botez numele de Nicolae. Urmând îndemnul mamei de a învăța, în 1899 a devenit doctor în Teologie și Filosofie al Universității din Cernăuți.

În 1901 a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei din Cernăuți, iar în 1914 preot. Din 1919, a devenit profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuți, apoi, în perioada 1920-1921, a fost decan al instituției.

A urmat specializări în Austria și Germania, apoi s-a întors în țară, unde a lucrat ca profesor suplinitor la Liceul de Stat din Cernăuți (1901), apoi ca bibliotecar la Universitatea din Cernăuți, instituție pe care, în anul Marii Uniri, a ajuns să o conducă. În același an, soția lui s-a mutat la cele veșnice din cauza gripei spaniole.

În 1923, Părintele Nicolae Cotlarciuc s-a călugărit la Mănăstirea Putna, primind numele de Nectarie. În același an, a devenit primul episcop al nou-înființatei eparhii a Cetății Albe – Ismail.

Mitropolit al Bucovinei

În 1924 a fost înscăunat Mitropolit al Bucovinei. În această calitate, a citit în Ședința Sfântului Sinod din 4 februarie 1925, actul prin care se propunea ridicarea Bisericii Ortodoxe Autocefale Române la rangul de Patriarhie.

Prima provocare în plan pastoral-misionar a fost efortul de lămurire a comunităților cu privire la revizuirea calendarului bisericesc. S-a întâlnit și a discutat cu toți cei care aveau întrebări sau îndoieli, iar temeinica sa formare academică l-a ajutat în acest sens.

În 1934, el le transmitea slujitorilor altarelor: „Întăriți sufletește pe cei slabi. Dați ocazia celor buni să ajungă la suprafață. Creați și susțineți caractere. Criticați cu cruțare și bună credință, ca să îndreptați”.

Distincții acordate de Stat și Biserică

Pentru meritele deosebite, a fost decorat cu Marele Cordon al Sfântului Mormânt, Marea Cruce a Ordinului Coroana României, a primit titlul de Comandor al Ordinelor Steaua României și Coroana României și a primit distincția Răsplata Muncii pentru Biserică – clasa I.

A trecut la cele veșnice în anul 1935, la vârsta de 60 de ani.

Osemintele sale odihnesc în Cripta Mitropoliților Bucovinei din Cernăuți, lăcaș de cult trecut în 2024, printr-o decizie controversată a primăriei, în subordinea Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ucrainei, informează Agenția de știri BucPress din Cernăuți.

Foto credit: Wikipedia / Arhivele Naționale ale Poloniei