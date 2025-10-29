În data de 29 octombrie se împlinesc 16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian, cel supranumit „duhovnicul tinerilor”.

Părintele s-a născut pe 3 martie 1929, într-o familie simplă de plugari din satul Topârcea, județul Sibiu.

Ioan, acesta fiind numele său de botez, s-a născut orb și a urmat, între anii 1935–1940, cursurile unei școli primare pentru nevăzători din Cluj-Napoca. Studiile le-a continuat până în 1948 la liceul pentru nevăzători din Timișoara.

În perioada liceului l-a cunoscut pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie (Boca) de la Mănăstirea Prislop. De la el a învățat Rugăciunea inimii, pe care a început să o practice încă dinainte de a intra în monahism.

Dragostea pentru Dumnezeu și pentru teologie l-a îndemnat, după terminarea liceului, să urmeze cursurile Facultății de Teologie din Sibiu. În anul 1953 a intrat în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, primind numele de Teofil, care în limba greacă înseamnă „iubitor de Dumnezeu”.

După șapte ani, a fost hirotonit diacon de către Mitropolitul Nicolae Colan. După 23 de ani de slujire ca diacon, Mitropolitul Antonie Plămădeală l-a hirotonit preot și duhovnic. În 1986 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 1988 – la cel de arhimandrit.

Părintele Teofil a trecut la viața veșnică la 29 octombrie 2009 și își doarme somnul de veci la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Foto: Facebook / Mănăstirea Oașa