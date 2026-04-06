176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, sărbătoriți la Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat luni, 6 aprilie 2026, la ceremonia militară și religioasă organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Ciceo-Pop” din Cluj-Napoca, cu prilejul aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, precum și al celebrării Zilei Jandarmeriei Române, marcată anual la data de 3 aprilie.

Evenimentul s-a desfășurat pe platoul Grupării de Jandarmi Mobile din Cluj-Napoca, în prezența oficialităților militare și civile, precum și a reprezentanților structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne și Jandarmeriei Române.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat o slujbă de Te Deum și le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre importanța misiunii pe care jandarmii o îndeplinesc în societate.

Pornind de la versetele „Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, ca să fie pe plac celui care strânge oaste” (II Timotei 2, 3-4), în care Sfântul Apostol Pavel ni-l prezintă pe ostașul credincios, harnic și dăruit misiunii sale, ierarhul i-a îndemnat pe jandarmi să rămână statornici în misiunea lor, asemenea ostașilor credincioși, oferindu-i ca modele pe Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

„În tot ceea ce facem, e bine să Îl avem pe Dumnezeu în față și, cu ajutorul Lui, vom fi biruitori în tot ceea ce facem”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, colonelul Sebastian-Florin Clițan, a dat citire mesajului inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române. Totodată, a subliniat importanța istorică a zilei și, în calitate de gazdă, le-a mulțumit tuturor pentru prezență.

De asemenea, alocuțiuni au rostit prefectul județului Cluj, Maria Forna, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu-Florin Rațiu, și colonelul Florin Baciu, împuternicit comandant al Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Ciceo-Pop”, care a prezentat un scurt istoric al instituției și al activităților desfășurate.

Cu această ocazie, în semn de prețuire și recunoștință pentru întreaga activitate desfășurată în slujba comunității clujene, doamna prefect Maria Forna a acordat distincția „Onoare pentru Cluj”, cea mai înaltă distincție oferită de Instituția Prefectului – Județul Cluj, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj și Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Ciceo-Pop” din Cluj-Napoca. Distincțiile au fost înmânate domnului colonel Sebastian-Florin Clițan și domnului colonel Florin Baciu.

Manifestarea s-a încheiat cu prezentarea unor exerciții tactice demonstrative realizate cu câinii de serviciu și cu echipamentele tehnice din dotare.

La eveniment a fost prezentă garda de onoare formată din efective ale celor două unități de jandarmi din județul Cluj (Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Ciceo-Pop” din Cluj-Napoca), alături de Muzica Militară a Comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Scurt istoric

Ziua Jandarmeriei Române este sărbătorită anual pe 3 aprilie, dată ce marchează momentul în care, în 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (1849-1853), a aprobat hotărârea Divanului Obștesc și a semnat actul de înființare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”, conform site-ului oficial al Jandarmeriei Române.

Jandarmeria Română, instituție cu responsabilități în menținerea și restabilirea ordinii publice și a siguranței naționale, îi are ca ocrotitori spirituali pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoriți în fiecare an pe 8 noiembrie.

Actul oficial de naștere al Jandarmeriei Române în Transilvania este Decretul Regal nr. 444 din 29 ianuarie 1919, prin care s-a înființat Brigada IV Jandarmi, alături de Regimentele 7, 8 și 9 Jandarmi, cu responsabilitate în această regiune. Începând cu anul 2024, data de 29 ianuarie a fost declarată „Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj”, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 57/22.01.2024.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Ciceo-Pop” din Cluj-Napoca funcţionează într-o clădire ce datează din anul 1885, situată pe Calea Dorobanților, fiind în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, ca structură destinată organizării si executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială care cuprinde judeţele Cluj, Bihor, Maramureş, Satu Mare și Sălaj.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului