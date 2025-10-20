2 ani de Asociația Păsări

În martie 2023, Vlad a alergat 620 km de la Cercul Polar la Oceanul Arctic, în cadrul celui mai dur ultra-maraton din lume – 6633 Arctic Ultra. A devenit singurul om din istorie care a încheiat toate cele trei probe ale competiției. Însă adevărata victorie nu a fost sportivă: a reușit să strângă 1 milion de euro pentru educația a 1.000 de copii bolnavi de cancer din România.

Un an mai târziu, fără niciun sponsor, doar cu un vis, Vlad a pornit din nou la drum. A pus bazele Asociației Păsări și a decis să lupte pentru educația altor 100 de copii cu autism, cancer, sindrom down și alte boli grave. Iar pe 2 octombrie 2025, visul a devenit realitate: a virat a XXII-a serie de burse educaționale a câte 10.000 euro, pentru 200 de copii cu boli grave din Romania, câte 6.000 ron pentru fiecare copil, donând 220.000 euro până în prezent.

„Am început cu zero. Dar împreună am demonstrat că imposibilul devine posibil. Fiecare bătălie dusă, fiecare pas alergat și fiecare donație transformată în speranță arată că educația schimbă vieți. Copiii aceștia nu au nevoie doar de tratamente medicale, ci și de faptul că sunt văzuți, înțeleși și de șansa de a visa, de a învăța și de a construi un viitor”, a declarat Vlad.

Povestea A.-ei ne inspiră mereu:

“A. este o fată ambițioasă și foarte puternică. De fiecare dată ne-a încurajat și ne-a arătat că totul este posibil. Este o fire caldă, afectuoasă, copilăroasă și empatică. Îi place să fie înconjurată de prieteni. Pentru noi, A. este o lecție de viață. Este cel mai frumos dar pe care ni l-a oferit Dumnezeu.”

Astăzi, povestea continuă. Orice firmă din România poate deveni parte din această misiune și acest sprijin nu presupune costuri suplimentare – este vorba doar despre direcționarea unei părți din impozitul datorat statului către o cauză cu impact real prin:

, folosind Formularul 177: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/177_OPANAF_1679_2022.pdf Contract de sponsorizare, integral deductibil: https://asociatiapasari.wordpress.com/2024/03/07/7/

Mulțumim ție și tuturor celor care au crezut în visul nostru. Fiecare pas, fiecare donație, fiecare încurajare — a dat aripi la 200 de copii cu boli grave.

„Educația este cea mai puternică investiție pe care o putem face – în viitorul lor, dar și în al nostru. În 2026, vrem să mergem mai departe. Cu sprijinul dumneavoastră, putem. Vă invit să facem împreună ca binele să aibă un ecou real” – a declarat Vlad.