Miercuri se împlinesc 20 de ani de la proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.

Cuviosul s-a născut în Săliștea Sibiului, în 1730. Încă din tinerețe a simțit chemarea pentru viața călugărească. Din cauza prigoanei din Ardeal împotriva ortodocșilor, tânărul Gheorghe a plecat în Țara Românească.

La București a devinit ucenic al Mitropolitului grec Roșca. Când mitropolitul s-a întors la Constantinopol, tânărul Gheorghe l-a urmat.

A rămas în ascultare trei ani, după care a plecat în Sfântul Munte, unde a devenit ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi. În 1752, la Schitul Sf. Ilie a fost călugărit și, ulterior, hirotonit preot.

Stareț al Cernicăi

A revenit alături de Sfântul Paisie și de ucenicii săi în Moldova, după care a fost chemat la București de mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești să devină stareț al schitului Cernica. În primii ani de la alegerea sa a revigorat viața din ostrovul Cernicăi, ce se afla în paragină.

A adunat 103 ucenici în doar 5 ani. Odată ce obștea s-a înmulțit, a primit în ascultare și Mănăstirea Căldărușani.

Cuviosul Gheroghe de la Cernica s-a mutat la Domnul în data de 3 decembrie 1806. Între anii 1818-1850, stareț al Mănăstirii Cernica a devenit Sfântul Ierarh Calinic, cea mai reprezentativă personalitate bisericească a timpului. Sfântul Calinic a continuat lucrarea începută de Sfântul Cuvios Gheorghe.

Canonizarea

În sesiunea de lucru din 20-21 octombrie 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Cuviosului Stareț Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și a Mitropolitului Grigorie Dascălu al Țării Românești.

Proclamarea canonizării a avut loc în data de 3 decembrie 2005, la Mănăstirea Cernica. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe se află la Mănăstirea Cernica.

*Fotografii de arhivă de la ceremonia de proclamare a canonizării Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica, 3 decembrie 2005. Sursa foto: Arhiva Basilica

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene