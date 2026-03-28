20 de ani de Ora Pământului: Milioane de oameni vor stinge luminile sâmbătă seara

Ora Pământului marchează două decenii de la lansarea celei mai mari mișcări voluntare de mediu, reunind milioane de oameni din peste 190 de țări care vor stinge luminile sâmbătă seara pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice și a necesității protejării planetei.

Evenimentul are loc anual în ultima sâmbătă din luna martie și este organizat de World Wide Fund for Nature (WWF). În 2026, Ora Pământului este marcată în data de 28 martie, începând cu ora 20:30 (ora României), când oameni din întreaga lume sting luminile pentru 60 de minute.

Inițiată în 2006 în Sydney, Australia, campania a devenit rapid o mișcare globală, fiind adoptată, începând cu 2008, în sute de orașe. De-a lungul anilor, unele dintre cele mai cunoscute repere ale lumii au participat la această acțiune simbolică, printre care Golden Gate Bridge din San Francisco, Colosseumul din Roma, Turnul Eiffel sau Piramidele din Giza.

Puterea noastră, planeta noastră

Tema din acest an, „Puterea noastră, planeta noastră”, subliniază faptul că protejarea mediului depinde de acțiunea colectivă a comunităților, cetățenilor și liderilor locali și nu doar de decizii politice. Campania atrage atenția asupra necesității accelerării tranziției către energie curată și a combaterii efectelor schimbărilor climatice.

Potrivit organizatorilor, următorii ani sunt decisivi pentru limitarea creșterii temperaturii globale și pentru stoparea pierderii biodiversității, obiectivul fiind ca, până în anul 2030, natura să fie refăcută, nu degradată.

Evenimente în România

În România, evenimentul este marcat încă din anul 2009, când zece orașe au stins luminile pentru o oră la finalul lunii martie.

Și în acest an, peste 40 de localități vor stinge luminile, iar peste 25.000 de copii și tineri vor cânta în toate județele țării și în Republica Moldova în cadrul Programului Național Cantus Mundi.

De asemenea, clădiri emblematice precum Palatul Parlamentului vor avea luminile stinse timp de o oră, informează Agerpres.

