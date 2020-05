21 mai – Sfinții Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena

La 21 mai a fiecarui an, crestinatatea praznuieste pe Sfintii Imparati Constantin si Elena. Cinstirea lor rezulta in mod direct din cele ce au facut pentru Biserica Una a Mantuitorului Iisus Hristos. Dupa aproximativ 250 de ani (64-313 d.Hr.) de persecutare a Bisericii crestine si a credinciosilor ei, Imparatul Constantin, sprijinit si sfatuit in mod direct de mama sa, Elena, acorda libertate deplina credintei crestine si Bisericii. Toate actele sale de dupa acest moment reflecta in mod constant dorinta sa de a crea din Imperiul Roman un spatiu de manifestare liber si sigur al invataturilor Evangheliei.

In cartea istoricului Eusebiu de Cezareea, Viata imparatului Constantin, Sf. Imparat Constantin multumeste lui Dumnezeu zicand: Tie iti multumesc cu umilinta, Dumnezeul meu caci, cu cat priveste cineva deosebirea in inchinarile si simtamintele oamenilor, cu atat cei ce au descoperit adevarul sunt intariti in religie…. Remediul si vindecarea se ofera la toata lumea si fiecare se cuvine sa ia aminte sa nu atace o religie a carei nevinovatie si sfintenie sunt dovedite.

Opera politica impletita cu apararea si afirmarea credintei crestine i-au adus Sf. Imparat Constantin si mamei sale Elena, numirea de intocmai cu apostolii si o recunoastere unanima a personalitatii sale.

Inaltandu-le la ziua de pomenire cantari de lauda sa-i rugam sa apere si de acum inainte Biserica si credinta cea adevarata, spre marirea lui Dumnezeu.