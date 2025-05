25 de noi microbuze școlare electrice au fost predate de Consiliul Județean comunelor clujene

Acestea au fost achiziționate de forul administrativ județean din fonduri nerambursabile

Consiliul Județean Cluj a predat miercuri, 30 aprilie 2025, către reprezentanții comunelor beneficiare, cele 25 de noi microbuze electrice destinate transportului elevilor. Acestea au fost achiziționate din fonduri nerambursabile, în cadrul proiectului finanțat prin Programul Administrației Fondului pentru Mediu.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Mii de elevi din 59 de comune clujene beneficiază, de acum, de condiții de transport moderne și sigure. Am reușit astfel să asigurăm copiilor din comunitățile rurale, chiar și din cele mai îndepărtate sau cu o populație scăzută, un acces facil la școală. În plus, ținând cont de faptul că suntem primul județ din țară care nu mai are școli cu toalete în curte iar unitățile de învățământ sunt integral racordate la apă, am contribuit esențial la asigurarea unui act educațional de calitate, care să genereze un viitor prosper comunităților clujene.”