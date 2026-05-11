Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Aniversări și comemorări

27 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Ilarion Argatu

de | mai 11, 2026

Arhimandritul Ilarion Argatu, mărturisitor în perioada regimului comunist, s-a născut pe 2 august 1913, în localitatea Valea Glodului, județul Suceava.

S-a născut în familia preotului Alexandru și a Mariei Argatu, fiind unul dintre cei cincisprezece copii ai acestora, iar la botez a primit numele Ioan. Copilăria i-a fost marcată de numeroase boli și lipsuri, mai ales în anii de după Primul Război Mondial.

Tatăl său, Alexandru, a fost primar în comuna Valea Glodului timp de 16 ani. Rămânând văduv, și-a crescut copiii, iar apoi s-a retras la Mănăstirea Neamț, unde s-a călugărit. Ioan Argatu a urmat școala primară din localitatea natală, apoi, îndemnat de unchiul său, părintele Epifanie Crăciun, stareț al Mănăstirii Cocoș, s-a înscris la Seminarul Teologic din Dorohoi. A absolvit seminarul, apoi Facultatea de Teologie din Cernăuți. Simultan, a urmat și cursurile Școlii Militare din Bacău, ajungând sublocotenent.

După facultate, Ioan Argatu s-a înrolat în armată, fiind trimis ofițer în cadrul unității de grăniceri de la Careii Mari, la granița cu Ungaria. În anul 1940 s-a căsătorit cu Georgeta, fiica preotului Sebastian Mihăilescu din localitatea suceveană Oniceni, cu care va avea trei băieți care vor deveni preoți și două fete.

Biserica prigonită

Ioan Argatu a fost hirotonit preot în 1940 pe seama localității Oniceni, iar din 1946 a fost transferat la Boroaia (județul Suceava) pentru a construi biserica din sat, care fusese începută în urmă cu 22 de ani și abandonată.

La scurt timp după venirea sa în parohie a fost acuzat de „instigare contra ordinii publice” și condamnat la închisoare. Pentru că a refuzat să se supună directivelor regimului privind îndemnarea oamenilor să meargă duminica la muncă, nu la slujbă, dar și pentru că nu ascultase alte ordine contrare credinței, părintele Ilarion Argatu a fost acuzat de „instigare contra ordinii publice”.

Hăituit de autorități, dar ajutat de credincioși și prietenii de nădejde din satul Boroaia, s-a adăpostit într-o magazie dezafectată vreme de trei ani, apoi încă patru ani a fost nevoit să stea ascuns într-o șură de fân.

În total, părintele Ilarion Argatu a stat ascuns aproximativ 16 ani. În acest timp, comuniștii au pus o recompensă de 300.000 de lei pentru prinderea sa și i-a mai fost deschis un dosar cu sentința de închisoare pe viață, pentru „organizare de complot contra statului”. Abia în anul 1964, odată cu grațierea deținuților politici, s-a putut întoarce în Boroaia să reia construcția bisericii, pe care a terminat-o în 1970.

Pe lângă biserica din Boroaia, Părintele Ilarion a făcut o colectă și a ridicat un lăcaș de cult în localitatea sa natală. Tot cu ajutorul credincioșilor a contribuit semnificativ la cumpărarea unui teren în Ierihon pentru Comunitatea Românească din Israel, unde a fost construit un lăcaș de cult cu hramul „Nașterea Domnului”.

Intrarea în monahism

În anul 1972, soția părintelui a trecut la viața veșnică, ceea ce l-a determinat ca în 1973 să intre în monahism la Mănăstirea Antim, cu numele de Ilarion. A petrecut câțiva ani la Mănăstirea Căldărușani, apoi a mers la Cernica, unde îi ajuta pe cei tulburați de duhurile rele.

Ultimii 19 ani din viața pământească și i-a petrecut la Mănăstirea Cernica, povățuind numeroși pelerini care ajungeau la dânsul.

Arhimandritul Ilarion a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 1999. Conform dorinței sale, a fost înmormântat în localitatea Boroaia din județul Suceava.

Foto credit: Doxologia

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Aniversări și comemorări
Acad. Dr. Ing. Horia Colan (11 mai 1926 – 24 iulie 2017)

Acad. Dr. Ing. Horia Colan (11 mai 1926 – 24 iulie 2017)

Originar din Covasna (n. 11 mai 1926), Horia Colan a urmat studiile liceale la Arad și universitare la Timișoara, unde a absolvit, în 1941, cursurile Facultății de Electromecanică a Școalii Politehnice. Imediat după absolvirea facultății a devenit asistent...

9 mai: Ziua Europei

9 mai: Ziua Europei

Dedicată unității europene, Ziua Europei este sărbătorită anual în data de 9 mai. Celebrarea acestei zile amintește de evenimentele din 9 mai 1950, când ministrul francez de externe Robert Schuman a propus crearea unei structuri capabile să ofere stabilitate și pace...

Ziua Internațională a Pompierilor este serbată în data de 4 mai

Ziua Internațională a Pompierilor este serbată în data de 4 mai

Ziua internațională a pompierilor este serbată anual în data de 4 mai, pentru a cinsti memoria celor care se luptă cu flăcările și salvează vieți. „Cu această ocazie, sunteți invitați să vă amintiți de pompierii care au murit în timp ce serveau comunitatea noastră sau...