4 ani de război în Ucraina: În toate bisericile din România vor fi înălțate rugăciuni pentru pace

Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din Patriarhia Română duminică, 22 februarie 2026, în contextul împlinirii a patru ani de război distrugător în Ucraina.

Astfel, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor și în toate capelele și bisericile spitalelor și centrelor sociale – pentru încetarea învrăjbirii, pentru schimbarea inimilor înclinate spre război și pentru ajutorarea și mângâierea răniților, refugiaților și a tuturor celor afectați de flagelul războiului.

Va fi rostită Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii vor fi adăugate cereri speciale pentru pace.

Ultima parte a Rugăciunii pentru pace este astfel:

„Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Citește aici integral rugăciunile pentru pace recomandate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel încă de la izbucnirea războiului.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene