4 zile pline de activități la Festivalul de Toamnă al Economiei Germane

Dezbateri publice, networking și activități, tehnologie și expoziții, toate într-un weekend prelungit de distracție bavareză, între 3 și 6 octombrie

HerbstFest – Festivalul de Toamnă al Economiei Germane aduce 4 zile pline de activități și evenimente în Cluj-Napoca, între 3 și 6 octombrie. Evenimentul este organizat de DWNT – Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord și celebrează legătura între cultura germană și economie în Cluj-Napoca, pe partea germanofilă. Herbstfest este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Piața Unirii din Cluj-Napoca va fi epicentrul distracției bavareze, timp de 3 zile, de vineri până duminică. Însă evenimentele încep încă de joi, 3 octombrie, când se celebrează Ziua Națională a Germaniei, iar până în 6 octombrie, vor avea loc zeci de activități pentru toate vârstele, atât pentru persoane direct interesate de fenomenul germanofil, cât și pentru publicul larg. În Piața Unirii vor fi amenajate 3 corturi, în stil nemțesc, fiecare cu specificul lui, dar activități vor avea loc și pe platoul din Piața Unirii:

Cortul de distracție bavareză – va fi locul unde publicul larg va putea participa la spectacole și concerte (Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Die Burzenland Party Band), dar va putea și degusta din mâncarea cu specific german și va putea bea bere 100% nemțească.

Program cort distracție:

Vineri, 4 octombrie

18:30 – 19:30 – Deschidere oficială eveniment

19:30 – 23:00 – Fanfara Petrești – moment muzical

Sâmbătă, 5 octombrie

13:00 – 14:00 – Trupa de Dansuri Săsești Sebeș – moment muzical

18:00 – 23:00 – Die Burzenland Party Band – moment muzical

Duminică, 6 octombrie

10:00 – 11:00 – Trupa de teatru „Micul Noi” a Colegiului Național George Coșbuc – spectacol de teatru pentru copii, susținut de Cadran Technologies.

18:00 – 23:00 – Die Burzenland Party Band – moment muzical

Cortul de tehnologie expozițională – va fi locul unde tehnologia se îmbină cu joaca, în activități atât pentru copii, cât și pentru adulți. Adulții își pot lăsa gândurile legate de cât de verde este viitorul nostru pe un panou solar, vor putea savura un fresh de portocale făcut prin pedalarea unei biciclete care produce electricitate sau vor putea savura o cafea la coffee cornerul gratuit. Între timp, copiii pot participa la ateliere de robotică sau se pot bucura de un spectacol de teatru de păpuși cu marionete manipulate de roboței.

Program cort tehnologie expozițională:

Vineri, 4 octombrie

10:00 – 16:00 – Coffee corner gratuit by Kuiba / Miele – Publicul va putea servi, în mod gratuit, o cafea proaspăt făcută la coffee cornerul special amenajat.

10:00 – 20:00 – Cât de verde e viitorul tău? by Parapet – Publicul poate să-și scrie gândurile despre implicarea energiei regenerabile în viitorul nostru, la panoul fotovoltaic din Piața Unirii, adus de Parapet.

10:00 – 20:00 – Prospețime, energie și distracție la HerbstFest – Una dintre cele mai îndrăgite activități ale festivalului va fi savurarea unui pahar de suc natural de fructe, preparat chiar de participanți prin pedalarea unei biciclete electrice care alimentează un storcător de fructe. Partenerii noștri în această inițiativă sunt Parapet, care aduc bicicleta magică, și Penny, alături de noi ca furnizor de prospețime.

10:00 – 20:00 – Spectacol de păpuși robotizat by Kuka – Tocmai din Augsburg, Germania, vine un Kasperle 2.0, un spectacol unic de teatru de păpuși, în care marionetele nu sunt manipulate de oameni, ci de roboții companiei Kuka. Mario și Nette, cei doi păpușari roboți, dau viață personajului Kasperle, o figură îndrăgită din teatrul de marionete tradițional german, cunoscut pentru farsele și aventurile sale amuzante.

15:00 – 19:00 – Atelierele SmartRobotX – Atelierele Smart Robotix oferă copiilor între 6 și 14 ani oportunitatea de a explora lumea roboticii prin activități interactive care dezvoltă creativitatea, lucrul în echipă și abilități tehnice, inclusiv programarea și proiectarea 3D a roboților.

Sâmbătă, 5 octombrie

10:00 – 16:00 – Coffee corner gratuit by Kuiba / Miele

10:00 – 20:00 – Cât de verde e viitorul tău? by Parapet

10:00 – 20:00 – Prospețime, energie și distracție la HerbstFest by Penny și Parapet

10:00 – 20:00 – Spectacol de păpuși robotizat by Kuka

11:00 – 17:00 – Atelierele SmartRobotX

Duminică, 6 octombrie

10:00 – 16:00 – Coffee corner gratuit by Kuiba / Miele

10:00 – 20:00 – Cât de verde e viitorul tău? by Parapet

10:00 – 20:00 – Prospețime, energie și distracție la HerbstFest by Penny și Parapet

10:00 – 20:00 – Spectacol de păpuși robotizat by Kuka

12:00 – 18:00 – Atelierele SmartRobotX

Cortul E.ON Cinema – publicul larg este invitat să se relaxeze în E.ON Cinema, cortul nostru de cinema powered by E.ON România, unde va descoperi filme fascinante oferite de Centrul Cultural German din Cluj-Napoca. Filmele vor fi în limba germană, cu subtitrare în engleză, pentru a fi accesibile cât mai multor persoane. Sunt 50 de locuri disponibile la fiecare proiecției, iar accesul este gratuit.

Program cort E.ON Cinema:

Vineri, 4 octombrie: 11:30 – 18:00

Sâmbătă, 5 octombrie: 10:00 – 18:00

Duminică, 6 octombrie: 10:00 – 18:00

Piața Unirii – platou – atmosfera va fi animată și pe platoul din Piața Unirii, unde vor avea loc atât activități distractive pentru copii, cât și activități pentru adulți. Copiii se vor putea bucura de ateliere și jocuri, face painting și vestitul dans german al panglicilor. Adulții se vor putea juca și ei, cu jucării mai serioase, cum ar fi să testeze biciclete electrice, mașini electrice sau să facă ture cu beer bike, o bicicletă de 14 persoane care, pe lângă faptul că te plimbă prin oraș, îți dă și posibilitatea să bei bere cât poți duce în cele 45 de minute ale călătoriei.

Program platou Piața Unirii

Vineri, 4 octombrie

10:00 – 20:00 – Ateliere și activități pentru copii by Happy Colors.

10:00 – 20:00 – Face painting pentru copii by Penny.

10:00 – 20:00 – Cum arată viitorul tău? by MHP – A Porsche Company – O experiență interactivă inedită, prin panoul Yarn Board, unde participanții vor putea explora și vizualiza în timp real modul în care perspectivele lor individuale contribuie la modelarea unui viitor colectiv, sub forma unui infografic creat din fire colorate.

10:00 – 16:00 – Test Drive de Mașini Electrice by RMB Inter Auto – test drive-ul este gratuit, înscrierile se fac AICI. Vor fi disponibile mașini Mercedes EQE SUV și Mercedes EQA, oferite de RMB Inter Auto. Cei care vor testa mașinile vor primi și un pachet surpriză din partea Herbstfest.

10:00 – 19:00 – Tur cu biciclete electrice germane by Bella Bike.

12:00 – 22:00 – Tur cu beer bike – Participanții sunt invitați să se bucure de o experiență inedită pe Beer Bike (bicicletă cu bere), unde timp de 45 de minute, în formulă de 14 oameni, vor pedala și savura bere all you can drink pe durata fiecărei ture. Costul unei ture este de 60 lei de persoană, iar înscrierile se fac AICI.

12:30 – 13:30 – Spectacol Bandertanz – Publicul va avea ocazia să admire Bandertanz, cunoscut și ca „dansul panglicilor”, un dans tradițional german originar din regiunile Bavaria și Tirol. Acesta implică dansatori care țin panglici colorate legate de un stâlp central, iar prin mișcările lor coregrafiate creează modele spectaculoase de panglici în jurul stâlpului.

Ad-hoc – cursuri de inițiere în limba germană pentru adulți și copii

Sâmbătă, 5 octombrie

10:00 – 20:00 – Ateliere și activități pentru copii by Happy Colors.

10:00 – 20:00 – Face painting pentru copii by PENNY.

10:00 – 20:00 – Cum arată viitorul tău? by MHP – A Porsche Company

10:00 – 16:00 – Test Drive de Mașini Electrice by RMB Inter Auto

10:00 – 19:00 – Tur cu biciclete electrice germane by Bella Bike.

11:00 – 22:00 – Tur cu beer bike

12:30 – 13:30 – Spectacol Bandertanz

Ad-hoc – cursuri de inițiere în limba germană pentru adulți și copii

Duminică, 6 octombrie

10:00 – 20:00 – Ateliere și activități pentru copii by Happy Colors.

10:00 – 20:00 – Face painting pentru copii by PENNY.

10:00 – 20:00 – Cum arată viitorul tău? by MHP – A Porsche Company

10:00 – 16:00 – Test Drive de Mașini Electrice by RMB Inter Auto

10:00 – 19:00 – Tur cu biciclete electrice germane by Bella Bike.

11:00 – 22:00 – Tur cu beer bike

12:30 – 13:30 – Spectacol Bandertanz

Ad-hoc – cursuri de inițiere în limba germană pentru adulți și copii

Ziua de joi, 3 octombrie, este dedicată workshopurilor și atelierelor, dedicate firmelor, dar și profesioniștilor dornici să-și lărgească orizonturile. Se pot afla lucruri interesante despre lumea investițiilor financiare, despre importanța atitudinii în menținerea sănătății și despre cum pot să își descopere potențialul personal și al echipei lor.

Program workshop-uri și ateliere

Joi, 3 octombrie:

10:00 – 11:00 – Investment Café – Smart Strategies for Your Financial Future by BCR – eveniment susținut în limba engleză (Str. Episcop Ioan Bob, nr. 12, Cluj-Napoca).

11:20 – 13:20 – Café de Investiții – Strategii inteligente pentru viitorul tău financiar by BCR – eveniment susținut în limba română (Str. Episcop Ioan Bob, nr. 12, Cluj-Napoca) – Sunt invitați să participe toți cei care doresc să afle cum să-și gestionezi bugetul, să economisească bani, să investească în acțiuni și obligațiuni, să construiască un portofoliu personalizat, să identifice tendințele economice și să se pregătească pentru investiții inteligente, totul într-un mediu destinat antreprenorilor și celor care doresc să-și investească economiile în mod înțelept. Speaker: Horia Braun, CEO Erste Asset Management.

13:30 – 16:30 – Colourful teambuilding by Siegel (Str. Episcop Ioan Bob, nr. 12, Cluj-Napoca) – Participanții vor avea ocazia să își descopere potențialul personal și al echipei lor printr-un teambuilding imersiv care le va oferi o înțelegere mai profundă a motivațiilor personale, a zonelor de conflict și a comunicării eficiente în orice situație. Aceștia vor câștiga insight-uri valoroase în personalitatea și comportamentul propriu, vor descoperi punctele forte și slabe ale echipei, și vor învăța strategii pentru îmbunătățirea comunicării și a leadershipului. Evenimentul este gratuit și va avea loc în limba engleză, iar înscrierile se fac AICI.

Vineri, 4 octombrie:

09:00 – 12:00 – Colourful teambuilding by Siegel (Str. Episcop Ioan Bob, nr. 12, Cluj-Napoca) – Participanții vor avea ocazia să își descopere potențialul personal și al echipei lor printr-un teambuilding imersiv care le va oferi o înțelegere mai profundă a motivațiilor personale, a zonelor de conflict și a comunicării eficiente în orice situație. Aceștia vor câștiga insight-uri valoroase în personalitatea și comportamentul propriu, vor descoperi punctele forte și slabe ale echipei, și vor învăța strategii pentru îmbunătățirea comunicării și a leadershipului. Evenimentul este gratuit și va avea loc în limba germană, iar înscrierile se fac AICI.

16:00 – 17:30 – Sănătatea este o atitudine, by Worwag Pharma Romania (Str. Episcop Ioan Bob, nr. 12, Cluj-Napoca) – Sesiune informativă unde experți în domeniul sănătății vor discuta despre importanța atitudinii în menținerea sănătății dar și despre teme de actualitate legate de suplimente și medicamente.

Vineri, pe 4 octombrie, vor fi organizate o serie de dezbateri publice, în cadrul cărora vor fi abordate teme de actualitate din domeniile economic și educațional, în prezența unor invitați speciali. Acestea vor avea loc în sala Aula Magna din cadrul Universității Babeș Bolyai și vor fi moderate de Moise Guran, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști pe teme economice din România. Programul complet și temele dezbaterilor vor fi detaliate într-un comunicat de presă dedicat.