4000 de copii și tineri au participat la evenimentul muzical „Cântările Cerului”, Ediția a III-a

Aproximativ 4000 de copii și tineri din 33 de județe ale țării și din diaspora, reuniți în cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România, au concertat sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Sala Polivalentă (BT Arena) din Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, inițiat și organizat de Organizația Creștină „Agape”. Manifestarea, unică în România, a constat în interpretarea de pricesne și cântări religioase în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului, precum și în promovarea credinței autentice și a valorilor morale în viața tinerilor. Ediția din acest an a avut și un scop caritabil, astfel că au fost adunate fonduri pentru mai multe campanii umanitare și proiecte sociale.

Începând cu ora 16:00, la Sala Polivalentă, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și a peste 5000 de spectatori, cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România a încântat auditoriul cu pricesne și cântări religioase închinate Domnului Iisus Hristos și Maicii Domnului, majoritatea făcând parte din tezaurul de cântări al Asociaţiei misionare „Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Invitați și momente artistice

Alături de cei aproximativ 4000 de copii și tineri coriști, dirijați de părintele Ciprian Taloș de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca, au susținut momente artistice deosebite: arhidiaconul Ionuț Boancheș, tenor – Corala „Armonia”, soprana Rut Iovescu – Filarmonica Banatul Timișoara, Rareș Prisăcariu – câștigătorul finalei Românii au talent 2023, Andrei Nicolae Bulac – vioară, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Evelina Andrieș – harpă, Filarmonica de Stat Brașov, Maria Taloș – pian, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Marc Kincses – bariton, Opera Maghiară de Stat Cluj-Napoca, Emanuel Teoc – tenor, Corul de Cameră „Cappella Transylvanica” și alții.

Cuvântările ierarhilor

În deschiderea manifestării, Părintele Mitropolit Andrei a rostit o rugăciune de binecuvântare și a adresat un cuvânt de învățătură, pornind de la îndemnul Mântuitorului: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor” (Matei 18, 3).Ierarhul a oferit mai multe exemple de tineri înțelepți și cu viață sfântă, între care pe cel al Sfântului Proroc Daniel și al sfinților trei tineri: Anania, Azaria și Misail. Totodată, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe participanți și pe organizatori, apreciind caracterul misionar și mărturisitor al evenimentului.

În a doua parte a concertului, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt duhovnicesc, subliniind importanța prieteniei și a comuniunii frățești în viața tinerilor, pornind de la exemplul oferit de Mitropolitul Andrei, cel al celor trei tineri din Babilon: Anania, Azaria și Misail. De asemenea, a evidențiat rolul și importanța acestei manifestări în formarea lor spirituală, numind evenimentul „o lucrare misionară a Bisericii, care este vie și dătătoare de viață”.

Cuvântul organizatorului

Domnul Liviu Baltă, realizator și inițiator al evenimentului muzical „Cântările Cerului” și director executiv al Organizației Creștine „Agape”, a vorbit despre rolul și importanța acestei manifestări, subliniind că ea are atât un caracter misionar, cât și unul caritabil. Totodată, alături de părintele Ciprian Taloș, a adresat mulțumiri tuturor pentru sprijin și implicare: celor trei ierarhi prezenți, preoților, profesorilor, coordonatorilor, voluntarilor, sponsorilor și partenerilor media.

Concert cu scop caritabil

Ediția din acest an a avut și un scop caritabil, astfel că, în cadrul evenimentului muzical, au fost adunate fonduri pentru mai multe campanii umanitare și proiecte sociale.

Încheierea evenimentului

La final, alături de corul de copii și tineri, cei peste 5000 de spectatori participanți au cântat la unison priceasna „La umbra crucii Tale”, într-o atmosferă de înălțare duhovnicească și unitate creștină.

Întregul eveniment a fost transmis live pe paginile de socializare ale partenerilor media principali: Trinitas TV – Televiziunea Patriarhiei Române, Creator TV și Radio Renașterea.

Continuitate și impact

Manifestarea „Cântările Cerului” a fost inițiată de Organizația Creștină „Agape” din Cluj-Napoca, fiind realizată pentru prima dată în 2023, an proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”. Prima ediție, desfășurată în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, a reunit un cor de 550 de tineri, care au cântat împreună în semn de mărturisire a credinței. În 2024, sub cupola BT Arena, evenimentul a adunat 1.550 de copii și tineri, iar în 2025, cea de-a treia ediție a reunit la Cluj-Napoca un impresionant ansamblu coral de aproximativ 4.000 de participanți din țară și din diaspora, confirmând statutul manifestării drept cea mai amplă întâlnire muzical-religioasă ortodoxă dedicată tinerilor din România.

Despre organizatori

Organizația Creștină „Agape” din Cluj-Napoca a fost înființată în anul 2009 și este o organizație neguvernamentală creștin-ortodoxă care oferă resurse pentru creșterea copiilor, căsătorie și familie. Organizația este cunoscută pentru impactul său în comunitatea locală prin evenimente realizate în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Trinitas TV, Radio Renașterea, Oastea Domnului și alte instituții religioase și culturale. În ultimii ani, a organizat peste 30 de evenimente publice, atrăgând peste 20.000 de participanți și promovând constant valori creștine prin materiale multimedia pe platforma Creator.tv, adresate familiei, copiilor și tinerilor.

