68 de ani de când Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca” a fost adusă la Mănăstirea Ghighiu

Pe 25 februarie 1958, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca” a fost adusă la Mănăstirea Ghighiu de către Mitropolitul Vasile Samaha de Serghiopolis, din Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient.

De-a lungul celor 68 de ani petrecuți în patrimoniul mănăstirii, numeroși credincioși care s-au rugat înaintea acestei sfinte icoane au mărturisit că au primit ajutor grabnic, vindecări trupești și sufletești, precum și întărire în credință.

Datorită acestor haruri și minuni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința din 15 februarie 2018, introducerea în calendar a sărbătorii „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu”, cu zi de prăznuire anuală în Vinerea Luminată (Izvorul Tămăduirii).

Cei care doresc să se roage Maicii Domnului prin această icoană pot citi Acatistul Icoanei Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu, disponibil integral pe Ziarul Lumina.

Minunile săvârșite de-a lungul timpului prin mijlocirea acestei icoane au fost adunate într-un volum special de mărturii, care cuprinde numeroase cazuri de vindecări, ocrotiri și răspunsuri rapide la rugăciuni.

Printre ele se numără și minunata însănătoșire a micuței Irene Ecaterina, fiica arhidiaconului Mihail Bucă. La scurt timp după ce familia a cerut cu stăruință ajutor Maicii Domnului prin rugăciuni la icoana de la Ghighiu, analizele medicale ale fetiței s-au îmbunătățit spectaculos și rapid, spre uimirea medicilor și a celor apropiați.

Istoric

Icoana Maicii Domnului „Siriaca” datează din secolul al XVI-lea și este pictată pe lemn de santal, un material rar și prețios, foarte apreciat în arta sacră orientală.

Specialiștii o consideră o reproducere fidelă a celebrei Icoane a Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia), una dintre cele mai venerate icoane rusești. Deși originea ei picturală este rusă, modul în care a ajuns în Siria rămâne neclar în detaliu.

Se presupune că legăturile istorice strânse dintre Patriarhia Antiohiei și Biserica Rusă au facilitat transferul acestei copii prețioase.

În Patriarhia Antiohiei, icoana era cunoscută și cinstită sub numele de „Maica Domnului din Bhamdoun – Muntele Libanului”, fiind un odor sfânt al comunităților creștine din zonă.

În anul 2008, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la aducerea ei la Mănăstirea Ghighiu (1958–2008), icoana a fost supusă unui atent proces de restaurare și înfrumusețare.

A fost încadrată într-o elegantă ramă de aur, iar Maicii Domnului și Pruncului Iisus le-au fost adăugate aureole din aur, decorate cu perle naturale și rubine, sporindu-i astfel strălucirea și cinstirea.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu