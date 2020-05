7 ani de la internarea primului pacient la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca

Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca este un proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului care a fost inițiat în anul 2009 de către Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Vasile Someşanul, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Construcţia aşezâmântului a fost continuată şi finalizată în timpul arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, sub coordonarea directă a Preasfinţitului Părinte Episcop Vicar Vasile Someşanul. Centrul de îngrijiri paliative “Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca reprezintă un proiect unic în această zonă a Transilvaniei şi a fost sfinţit și inaugurat în data de 9 noiembrie 2012, în ziua de prăznuire a Sfântului Nectarie.

Vineri, 8 mai 2020, se împlinesc 7 ani de la internarea primului pacient la hospice-ul clujean. Directorul centrului medical, Pr. Bogdan Chiorean, a publicat cu acest prilej cateva date statistice referitoare la perioada 2013 – 2020.

7 ani cât 200…

Autor: Pr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sf. Ier. Nectarie”

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca este un spital înființat de Mitropolia Clujului, în anul 2013, la inițiativa și prin zdroaba PS Episcop Vasile Flueraș.

Grija arhierească a fost mereu prezentă prin vizitele dese și în duh patristic (adică fără pompă, dar cu necondiționată dragoste), mai ales la zile de mari praznice, ale Părintelui Mitropolit Andrei. Mi-a fost greu să înțeleg de ce venea chiar atunci. Era ceva mai mult decât un gest nobil. Era, într-un fel, îndemnul scripturistic „bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei cei plâng”, dar cu modificările și completările ulterioare: în zi de bucurie, amintește-ți de cei ce plâng.

Totodată, am primit încurajări spre a rămâne firești și plini de curaj din partea Părintelui – actual Episcop Vicar – Benedict, care an de an a fost prezent de ziua Sfântului, alături de bolnavi și care întotdeauna, discret, dar concret, a încercat ceva din atitudinea lui Simon Cirineul.

Inițial, Centrul dispunea de 10 saloane a câte 2 paturi. Solicitările numeroase ne-au obligat – moral și organizatoric – să dublăm capacitatea. Astăzi, putem asista simultan 40 de pacienți cu boli cronice progresive, în special oncologice, în diverse stadii ale bolii. În plus, a fost înființat și un serviciu de îngrijiri paliative la domiciliu, mai timid, dar care ajută gratuit pacienții care nu-și permit plata serviciilor. Nu în ultimul rând, pentru că ne dorim cât mai mult personal medical care să aibă o înțelegere completă și complexă a persoanei – în general – și a actului medical – în special, am înființat în cadrul Centrului o școală postliceală sanitară care pregătește asistenți medicali generaliști.

Câteva date statistice referitoare la perioada mai 2013 – mai 2020

✅Număr total pacienți: 4000 (femei – 2083; bărbați – 1917)

✅Distribuția pe categorii de vârstă:

18 – 34: 22 pacienți

35 – 54: 423 pacienți

55 – 64: 835 pacienți

peste 65: 2720 pacienți

✅Media unui episod de îngrijire a fost de 18,25 zile.

✅Rata de utilizare a paturilor a fost de 92,7%, în condițiile în care recomandarea e de 80-85%.

✅Din totalul de 4000 de pacienți, 2236 au decedat în cadrul instituției, ceea ce înseamnă o rată a mortalității de 56%.

✅Distribuția pe județe: Cluj – 3275, Sălaj – 126, Maramureș – 68, Alba – 64, Bistrița – 57, Mureș – 53, Hunedoara – 23, Sibiu – 22, Satu-Mare – 18, Bihor – 15, Vâlcea – 14 și încă 24 de județe din care a provenit un număr mai mic de pacienți.

De acești pacienți s-au ocupat 50 de angajați: medici, farmacist, psiholog, preot, asistenți sociali, asistenți medicali, infirmieri și personal administrativ.

Serviciile au fost acordate complet gratuit, indiferent de costurile pe care le-a presupus îngrijirea (cazare, masă, personal, medicație, produse tehnico-sanitare, scutece, produse de igienă). Evident, îngrijirea a fost oferită nediscriminator, indiferent de confesiune sau statut social.

În total, în acești ani, s-a realizat un număr de 73.000 de zile de îngrijire, echivalând cu 200 de ani. Uneori, așa-i și simțim.

Au existat multe momente de cumpănă în viața acestui Centru. Uneori, față de bolnavi am ascuns, paliativ, greutățile instituției. Alte dăți, le-am ascuns și față de cei ce-i îngrijesc. Dar am o credință: că întotdeauna, Sfântul Ierarh Nectarie, le-a ascuns față de noi toți și ține Centrul în brațe!

Scopul Centrului de Îngrijiri Paliative este de a asigura asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială pacienţilor cu boli cronice progresive (în special oncologice), în stadii avansate de evoluţie.

Serviciile medicale sunt completate de o asistență religioasă și psihologică care nu se limitează la pacienți ci cuprinde și aparținătorii.