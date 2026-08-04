70 de copii au participat la tabăra „Bucuria de a trăi vacanța în biserică”, organizată la Bistrița

În perioada 27–31 august 2026, Protopopiatul Ortodox Bistrița, în colaborare cu Asociația Tinerilor Ortodocși Bistrița și Asociația „Filantropia Ortodoxă” – Filiala Bistrița-Năsăud, a organizat cea de-a doua ediție a taberei gratuite „Bucuria de a trăi vacanța în biserică”, destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani.

La activități au participat 70 de copii, iar programul a fost coordonat de prof. Nicoleta-Iulia Țurca, cu sprijinul unei echipe formate din 14 voluntari, profesori și tineri membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși Bistrița.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții au luat parte la ateliere de pictură, quilling, confecționare de flori din hârtie, teatru, muzică la chitară, activități religioase și realizarea de semne de carte. Fiecare întâlnire a urmărit dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și a capacității de a lucra împreună.

O atenție deosebită a fost acordată dimensiunii duhovnicești a taberei. Copiii au participat la momente de rugăciune și au primit zilnic cuvinte de învățătură din partea preoților slujitori ai Catedralei „Coroana”, fiind îndemnați să păstreze credința, recunoștința, bunătatea și grija față de aproapele.

Prin dialogurile cu preoții și prin activitățile desfășurate într-un cadru creștin, participanții au descoperit că biserica este nu doar loc al rugăciunii, ci și spațiu al prieteniei, al formării și al comuniunii.

Masa de prânz a fost oferită zilnic la Restaurantul „Casa Bistrițeană”.

La încheierea taberei, copiii au plecat acasă cu prietenii noi, experiențe frumoase și amintiri care le-au întărit apropierea de viața Bisericii. Prin această inițiativă, organizatorii au oferit o alternativă educativă și duhovnicească de petrecere a vacanței, punând în valoare credința, respectul, solidaritatea și bucuria de a fi împreună.