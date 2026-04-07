700 de pachete cu alimente pentru Sfintele Paști 2026, oferite persoanelor nevoiașe aflate în evidența Sectorului misionar-social al Arhiepiscopiei Clujului

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oferă și în acest an 700 de pachete cu alimente neperisabile, cu prilejul sărbătorilor pascale, persoanelor nevoiașe aflate în evidența Sectorului misionar-social al Eparhiei, printre care se numără și romii de la Pata Rât.

Cu acest prilej, în Sfânta și Marea zi de Marți din Săptămâna Mare, 7 aprilie 2026, în curtea Centrului Eparhial din Piața Avram Iancu, începând cu ora 12:00, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit cu o parte dintre persoanele nevoiașe aflate în evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Eparhiei.

Ierarhul le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, i-a binecuvântat și le-a oferit 350 de pachete cu alimente neperisabile pentru sărbătorile pascale. În total, au fost pregătite 700 de pachete, celelalte urmând a fi împărțite în zilele următoare.

„Vă dorim tuturor să aveți parte de o sărbătoare senină, luminoasă și plină de căldură sufletească. Să vă gândiți că cea mai mare bucurie nu este cea materială, a darurilor pentru masa de Paști, ci, mai ales, faptul că cineva se gândește la dumneavoastră și că nu sunteți chiar singuri sau abandonați. La rândul dumneavoastră, să îi aveți în vedere pe cei care vă ajută și să ziceți o rugăciune pentru ei. Sărbători frumoase, liniștite, cu sănătate, pace și bucurie”, a transmis Preasfinția Sa.

Darurile oferite au fost achiziționate de Asociațiile „Filantropia Ortodoxă” și „Christiana” din Cluj-Napoca, aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

La împărțirea pachetelor a ajutat un grup de voluntari, format din elevi și studenți teologi de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, precum și un efectiv de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj.

La sărbătorile mari de peste an, Arhiepiscopia Clujului oferă mereu pachete substanțiale, cu alimente neperisabile și produse de igienă. De asemenea, pe tot parcursul anului, prin intermediul Sectorului misionar-social, acordă servicii de informare și consiliere socială, precum și ajutoare materiale (pachete cu alimente și sprijin financiar) persoanelor aflate în situații dificile.

De întreaga acțiune social-filantropică se ocupă consilierul misionar-social al Arhiepiscopiei Clujului, Iustin Liciniu Câmpean, alături de inspectorul social Carmen Bârsan și de asistentul social Adela Timar, din cadrul Sectorului misionar-social al Eparhiei.

În prezent, Arhiepiscopia Clujului are 60 de proiecte și programe sociale, prin care oferă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație pentru copii și tineri, tratament și alinare pentru cei bolnavi și speranță acolo unde aceasta lipsește. Astfel, conform datelor de anul trecut, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, au fost cheltuiți, în scop filantropic, 42.168.315 lei, fiind ajutate 18.730 de persoane, printre care și un număr însemnat de persoane de etnie rromă. De asemenea, au fost semnate contracte de finanțare din fonduri europene, în valoare de aproximativ 8.500.000 de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din eparhie.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului