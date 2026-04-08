Aniversări și comemorări

8 aprilie: Sărbătoarea etniei romilor din România

de | apr. 8, 2026

Sărbătoarea etniei romilor din România este marcată în fiecare an în data de 8 aprilie.

Instituită în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006, această sărbătoare națională coincide cu Ziua Internațională a Romilor.

Potrivit acestui act normativ, autoritățile administrației publice centrale și locale pot organiza manifestări și acțiuni dedicate acestei zile.

Cu această ocazie, Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că „Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic și cultural din țara noastră”.

Președintele a îndemnat la folosirea acestui prilej pentru a ne reaminti cât de benefice sunt dialogul și colaborarea.

„În prezent, comunitatea romilor se poate mândri cu rădăcinile, dar și cu reziliența sa, cu personalitățile sale recunoscute, în cultură și artă, pe scenele importante ale lumii. În această zi, dedicată sărbătoririi etniei rome, să ne reamintim cât de benefice sunt pentru întreaga societate dialogul autentic și colaborarea”, a subliniat Nicușor Dan.

Biserica și romii

Biserica Ortodoxă Română a desfășurat și desfășoară activități în sprijinirea romilor, din toate punctele de vedere.

În trecut, Arhimandritul Ioasafat Snagoveanul, profesorul de teologie dr. Barbu Constantinescu (1839-1891), preotul Gala Galaction (†1961) s-au implicat în sprijinul acestei comunități.

În perioada recentă, Arhiepiscopia Bucureștilor a tipărit prima Carte de Rugăciuni în limba romani (2006) și a înregistrat pe suport audio Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în limba romani (2007).

Mai multe eparhii au departamente care se ocupă de catehizarea și misiunea în rândul romilor.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene

z

Mai multe din Aniversări și comemorări
176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

Ziua Mondială a Autismului: Fiecare viață are valoare

Ziua Mondială a Autismului: Fiecare viață are valoare

S-au împlinit 85 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă

S-au împlinit 85 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă

