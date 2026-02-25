„8 pași în apropierea de Dumnezeu” – program dedicat copiilor, organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului

Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu ATCOR Cluj, organizează un program dedicat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani, intitulat sugestiv „8 pași în apropierea de Dumnezeu”.

Întâlnirile se desfășoară în fiecare sâmbătă, între orele 11:00 și 13:00, în Piața Avram Iancu nr. 18, la Sala „Nicolae Ivan” din cadrul Mitropoliei Clujului. Programul se întinde pe durata a opt săptămâni și își propune să îi însoțească pe cei mici, pas cu pas, până în Săptămâna Pătimirilor, în drumul lor spre Înviere.

Scopul acestor întâlniri este de a menține treaz interesul copiilor pentru viața Bisericii și în afara duminicilor sau a taberelor de vară, contribuind totodată la dezvoltarea lor socio-emoțională, la formarea unor prietenii sănătoase și la aprofundarea cunoștințelor despre credință.

Programul a debutat în săptămâna 9–13 februarie, considerată „Pasul 1”. Următoarele întâlniri vor avea loc în 21 și 28 februarie, 7, 14, 21 și 28 martie, 4 aprilie, iar ultimul pas se va desfășura în Săptămâna Patimilor, în perioada 6–8 aprilie.

În cadrul întâlnirilor, copiii vor participa la cateheze adaptate vârstei lor, pe teme legate de Pătimirile și Învierea Domnului, la jocuri de grup, quizuri de logică, ateliere practice și jocuri de societate.

Participarea este flexibilă: copiii pot lua parte la una sau la mai multe întâlniri ori pot parcurge întregul program. În funcție de numărul de prezențe, organizatorii oferă premii constând în reduceri pentru tabăra de vară organizată de ATCOR Cluj: 200 de lei pentru locul I, 100 de lei pentru locul II și 50 de lei pentru locul III.

Pentru informații suplimentare accesați: https://atcorcluj.ro/