81 de ani de la masacrul de la Hărcana. PS Părinte Samuel Bistrițeanul: „Biserica este întemeiată pe martiri”

La împlinirea a 81 de ani de la masacrul de la Hărcana, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit miercuri, 24 septembrie 2025, Slujba Parastasului pentru cei 18 români uciși de trupele hortyste în septembrie 1944.

Evenimentul a avut loc la Biserica „Înălțarea Domnului” din Turda-Hărcana și s-a desfășurat în prezența autorităților locale, a reprezentanților instituțiilor culturale, precum și a numeroși credincioși.

În cuvântul rostit, ierarhul a arătat că Biserica este întemeiată pe jertfa martirilor, iar creștinii uciși pentru credință au fost martori ai dragostei lui Hristos:

„Biserica întemeiată de Domnul Hristos este o Biserică martirică. De la începuturile ei și până astăzi, ea a dat mereu martiri. Cuvântul «martir» vine din limba greacă și înseamnă «martor» – acești creștini au fost martori ai credinței lor, dar și ai iubirii lui Hristos, Care nu ne-a chemat să ne urâm unii pe alții, ci să ne iubim.”

Totodată, Preasfinția Sa a amintit și de învățătura Sfântului Siluan Athonitul, pomenit în aceeași zi, pe care l-a numit „martor al iubirii lui Hristos”:

„Sfântul Siluan ne învață că sufletul nu va avea pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmași. La început trebuie să ne silim inima să îi iubim, iar Domnul, văzând dorința noastră, ne va ajuta și ne va umple de pace.”

În încheiere, ierarhul a subliniat că Biserica îi cheamă pe credincioși la iubirea vrăjmașilor și la rugăciune pentru toți, dar și la cinstirea eroilor care au murit pentru credință și pentru neam:

„Atunci când ne aducem aminte de martirii noștri, nu trebuie să ne lăsăm inima stăpânită de gânduri de răzbunare, ci să cerem lui Dumnezeu puterea de a răspunde cu bunătate și iubire. De aceea ne rugăm pentru eroii pomeniți astăzi, dar putem să ne rugăm și lor, ca prin jertfa lor să ne ajute să Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și să ne facem viața pătrunsă de bunătate și iubire.Domnul Hristos însuși, pe cruce, s-a rugat: «Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac».”

Alături de ierarh s-au rugat mai mulți preoți, printre care protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, parohul Bisericii „Înălțarea Domnului” – Turda-Hărcana, preotul Popa Sebastian-Liviu și alți preoți invitați. După parastas, la Podul Martirilor a avut loc un moment de reculegere, cu luări de cuvânt din partea directorului Muzeului de Istorie Turda, Dan Matei, și a primarului comunei Viișoara, Ioan Roman. Comemorarea s-a încheiat la Crucea ridicată pe mormântul martirilor, prin depuneri de coroane de flori și o rugăciune rostită de ierarh.

Scurt istoric

Între 5 septembrie și 4 octombrie 1944 în Turda și împrejurimile ei, armatele română și sovietică duceau lupte grele cu armatele maghiaro-germane. Acestea din urmă au declanșat o contraofensivă cu scopul de a-și reface apărarea pe lanțul Carpaților Răsăriteni și Meridionali. Până la data de 8 octombrie 1944, Turda a căzut sub ocupația maghiaro-germană, mulți locuitori refugiindu-se spre comuna Unirea, unii ajungând până în Sibiu.

În această perioadă, o formațiune horthystă a fost cantonată în zona locuinței etnicului maghiar Moldvay din Hărcana. Românii civili, pentru a evita iminenta luptă dintre cele cele două armate, s-au refugiat pe dealurile din apropiere și în zona cantonului de la Petrilaca, sub un pod feroviar. Au fost descoperiți de către horthyștii conduși de către ofițerul Racz Pișta și uciși cu sânge rece.

Trupurile martirilor au rămas în acea groapă în care au fost incendiate, până în data de 9 octombrie, când trupele române au pătruns în teritoriu.

Numele celor 18 persoane masacrate:

Costea Lucreția -36 ani;

Vasile- 6 ani;

Victoria – 5 ani.

Forgaci Ana – 22 ani;

Ana -3 ani;

Ioan – 7 săptămâni.

Lascău Ioan -35 ani;

Frasina- 31 ani;

Maria – 18 ani;

Ioan – 10 ani;

Ana – 9 ani;

Frăsina – 7 ani;

Susana – 5 ani;

Ana – 2 ani.

Sălăgean Carolina -33 ani;

Maria – 8 ani;

Grigore – 5 ani;

Ana – 3 ani.

În acest mod, martirii de la Hărcana se înscriu în rândul victimelor masacrate în timpul arondării Ardealului de Nord în urma Dictatului de la Viena, alături de cele de la Ip, Treznea și Moisei.

Lângă Catedrala Ortodoxă din Turda a fost ridicat un monument în amintirea eroilor martiri de la Hărcana.

Foto: Marius Romilă