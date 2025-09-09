La Huedin, miercuri, 10 septembrie 2025, se împlinesc 85 de ani de la moartea mucenicească a protopopului Aurel Munteanu, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale transilvănene din prima jumătate a secolului XX.

Evenimentul comemorativ va avea loc la Catedrala Moților, cu următorul program: de la ora 9:30 se va săvârși Sfânta Liturghie, iar la ora 11:00 slujba parastasului.

Slujba va fi oficiată și predica rostită de părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. De asemenea, va susține o alocuțiune profesorul doctor Mircea Gheorghe Abrudan.

Pomenirea protopopului martir Aurel Munteanu rămâne un moment de aducere aminte și de recunoștință pentru jertfa preotului clujean, ucis cu cruzime la 10 septembrie 1940, pentru credința și dragostea sa de neam.