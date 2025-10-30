Radio Renașterea

Aniversări și comemorări

9 ani de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira

de | oct. 30, 2025

Arhiepiscopul Justinian Chira s-a născut la 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele de Ioan.

După absolvirea școlii primare în localitatea natală (între 1928 și 1934), a rămas o perioadă acasă, sprijinind gospodăria părintească, iar în anii următori a urmat cursuri la Liceul Ortodox de băieți „Simion Ștefan” din Cluj.

La 12 martie 1941 a intrat ca frate la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, iar în 1942 a fost tuns în monahism, primind numele Justinian.

În 15 august 1942 monahul Justinian a fost hirotonit diacon, iar apoi, la 17 aprilie 1943, a fost hirotonit ieromonah pe seama mănăstirii Rohia de către episcopul Nicolae Colan.

Stareț la 23 de ani

În vremuri dificile, în perioada ocupației horthiste din Transilvania (1940-1944), monahii de la Rohia au trăit sub o presiune continuă. În ciuda acestor circumstanțe, Justinian a fost numit stareț al mănăstirii Rohia la 25 iunie 1944, la vârsta de 23 de ani, și a condus așezământul timp de aproape trei decenii.

Pe baza meritelor sale monahale și administrative, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat în 1967 rangul de arhimandrit.

În 1973, Arhimandritul Justinian a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu titlu onorific de „Maramureșeanul”.

După căderea regimului comunist, în data de 22 septembrie 1990, Adunarea Națională Bisericească l-a ales pe Justinian episcop al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Suflu nou pentru vremuri noi

Întronizarea la cârma eparhiei s-a facut la 11 noiembrie 1990, în vechea Catedrală din Baia Mare.

Pe parcursul păstoririi sale în această eparhie, IPS Justinian s-a implicat în reconstrucția structurilor bisericești și administrative, a ctitorit Centrul Eparhial și Catedrala din Baia Mare și a pus piatra de temelie pentru peste 130 de biserici noi.

De asemenea, a contribuit la înființarea unor protopopiate, a mai multor mănăstiri (într-o perioadă în care inițial existau doar trei) și a susținut dezvoltarea învățământului teologic la nivel local.

Arhiepiscop onorific

În semn de apreciere pentru activitatea sa, la 13 decembrie 2009, Sfântul Sinod, la propunerea Patriarhului Daniel, l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop onorific al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

A trecut la cele veșnice la data de 30 octombrie 2016, la vârsta de 95 de ani, în urma unui infarct.

Funeraliile au fost celebrate la Catedrala din Baia Mare, cu participarea numeroaselor ierarhi, preoți și credincioși, iar înmormântarea a avut loc la Mănăstirea Rohia, locul cu care a fost legat sufletește până la sfârșit.

„Voi sta la poarta Raiului şi voi aştepta să sosiţi cu toţii acolo!”, obișnuia să le spună oamenilor cu iubire ierarhul.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

