97 de ani de la nașterea duhovnicului tinerilor: Ce presupunea programul duhovnicesc propus de Părintele Teofil Părăian

În urmă cu 97 de ani s-a născut Părintele Teofil Părăian, supranumit și duhovnicul tinerilor. El le recomanda ucenicilor un program duhovnicesc care includea rugăciune constantă, post şi lecturi biblice.

Fiind blând și smerit, părintele Teofil era îndrăgit de tineri, care îi ascultau îndemnurile și îi urmau sfaturile.

„În ce priveşte angajarea într-o viaţă religioasă autentică, într-o viaţă creştină, aşa cum o vrea Dumnezeu, într-o viaţă ortodoxă, aşa cum o vrea Biserica, eu de obicei dau un program care constă din cinci puncte”, afirma părintele.

Programul cuprindea:

Să mergi la biserică în zilele de duminică și sărbătoare. Să începi și să termini ziua cu Dumnezeu: rugăciunea de dimineață și de seară și rugăciunea de la vremea mesei. Să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament. Să-ți păzești mintea prin rugăciunea de toată vremea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul”. Să postești, în zilele de post de peste săptămână și atunci când este rânduit de Biserică, în cele patru posturi mari de peste an.

„Viața duhovnicească nu se așteaptă, ci se realizează. Cine împlinește programul acesta poate să împlinească și alte lucruri, pentru că viața duhovnicească nu se cuprinde în aceste cinci puncte de program”, îi îndemna părintele Teofil pe tineri.

Scurtă biografie

Ioan, după numele primit la botez, s-a născut în data de 3 martie 1929 într-o familie de plugari din satul Topârcea, din apropierea Sibiului. A venit pe lume orb și a urmat cursurile unei şcoli primare pentru nevăzători la Cluj-Napoca, între anii 1935 – 1940. Până în 1948 și-a continuat studiile la un liceu pentru nevăzători din Timișoara.

Întâlnirea cu Sfântul Arsenie de la Prislop a fost decisivă pentru tânărul Ioan. De la el a învățat Rugăciunea inimii, pe care a exersat-o înainte de a intra în viața monahală.

A urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, iar în 1953 a intrat în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Teofil.

Șapte ani mai târziu a fost hirotonit diacon de Mitropolitul Nicolae Colan. După 23 de ani de diaconie a fost hirotonit preot și duhovnic de Mitropolitul Antonie Plămădeală. În anul 1986 a fost hirotesit protesinghel, iar în anul 1988 arhimandrit.

Părintele Teofil a trecut la viața veșnică în data de 29 octombrie 2009, fiind înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Foto credit: Doxologia