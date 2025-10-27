A 242-a ediție a Galelor „Medicină, Artă, Cultură” invitat Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, împreună cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Academia Oamenilor de Știință din România – Filiala Cluj și Fundația Transilvania Leaders vă invită miercuri, 29 octombrie, de la ora 18:00, în Sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, la cea de-a 242-a ediție a Galelor „Medicină, Artă, Cultură”.

Invitatul acestei ediții este Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, care va susține conferința intitulată „Religie, spiritualitate, sănătate”.

Evenimentul va fi completat de un moment muzical susținut de Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.



Intrarea este liberă.