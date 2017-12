A cincea seară duhovnicească ASCOR CLUJ – Diacon Sorin Mihalache

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.) – Cluj Napoca continuă serile duhovniceşti organizate în acest Post al Naşterii Domnului. Joi, 14 decembrie 2017 vă invită la o întâlnire cu pr. diacon Sorin Mihalache, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloare” din Iaşi, care va participa de la ora 18:00 la slujba vecerniei de la Catedrala Mitropolitană unde va rosti un cuvânt de învățătură. Seara duhovnicească va continua de la ora 20.00 la Amfiteatrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică (Parcul Mare – Str. Arany Janos, nr. 11), unde părintele David va susţine o conferinţă cu titlul “Eşti ceea ce trăieşti. Medicina şi Teologia creştină, despre sănătatea şi edificarea spirituală a persoanei” şi va răspunde la întrebările adresate de către tineri şi cei prezenţi.

Despre părintele diacon Sorin Adrian Mihalache ştim că este licenţiat în matematică şi teologie, a absolvit cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică, iar din anul 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi cu teza „Dimensiunea cosmică a persoanei “, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei. Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, editat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară Avansată în Religie şi Ştiinţă al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”, fiind implicat şi în alte proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar. Realizează şi moderează emisiunea „Lumina celui nevăzut” la TV Trinitas. În prezent urmează un doctor în domeniul neuroştiinţelor medicale. A mai fost invitatul A.S.C.O.R. Cluj în Postul Naşterii Domnului din anul 2016.