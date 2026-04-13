A doua zi de Paști la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În a doua zi a Sfintelor Paști, luni, 13 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat modelul smereniei Sfântului Ioan Botezătorul și chemarea la o viață schimbată în lumina Învierii.

Preasfinția Sa a subliniat că mărturia Sfântului Ioan Botezătorul rămâne un model de smerenie și de autentică trăire creștină, arătând că adevărata măreție a omului constă în a-L face cunoscut pe Dumnezeu:

„Textul Evangheliei pentru această a doua zi de Paști ne-a pus în atenție mărturia Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a fost trimis să pregătească calea Domnului. El a spus clar: eu nu sunt Hristosul, ci doar glasul celui care strigă în pustie: Dreaptă faceți calea Domnului. Această smerenie a lui Ioan este poate prima lecție pentru noi, mai ales în lumina Învierii lui Hristos. Într-o lume în care omul caută să se pună pe sine în centru, Sfântul Ioan ne arată că adevărata măreție stă tocmai în a-L mărturisi pe Hristos și a nu ne slăvi pe noi înșine. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar Fiul cel Unul-Născut, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. Dumnezeu devine cunoscut oamenilor prin Fiul Său, Iisus Hristos, iar această cunoaștere se descoperă pe măsura curăției inimii, pentru că, așa cum spune Domnul, fericiți sunt cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu.”

În continuare, ierarhul a arătat că praznicul Învierii nu este doar o mărturisire de credință, ci o chemare la transformarea vieții și la o mărturie concretă în lume:

„Praznicul Sfintelor Paști ne cheamă nu doar să credem că Hristos a înviat, ci să se vadă că învierea Lui schimbă ceva în noi, să ne schimbăm modul de viață. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ne-am îngropat cu Hristos în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții. Suntem chemați să devenim și noi mărturisitori ai lui Hristos, asemenea Sfântului Ioan Botezătorul, să fim glas al adevărului într-o lume confuză, să fim lumină într-o lume întunecată și să nu-L lăsăm pe Hristos necunoscut în mijlocul nostru. Atunci viața noastră va deveni o mărturie că moartea a fost biruită și că iubirea lui Dumnezeu este mai tare decât orice întuneric.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La slujbă au participat numeroși credincioși clujeni, mulți dintre ei urmărind Sfânta Liturghie în fața Catedralei, în Piața Avram Iancu.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Dragoș Stroian

