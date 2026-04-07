A fost ales noul preşedinte al Academiei Române pentru mandatul 2026 – 2030

Adunarea Generală a Academiei Române (AGAR) l-a ales astăzi, 7 aprilie 2026, pe academicianul Marius Andruh în funcția de președinte al instituției. Acesta a obținut, în cel de-al doilea tur de scrutin, 84 de voturi „pentru”, din totalul celor 157 de voturi exprimate. Alegerea s-a desfășurat prin vot secret, în cadrul AGAR, alcătuită din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare, informează Agerpres.

În calitate de membru de onoare al Academiei Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat în cadrul ședinței de alegere a noului președinte prin vot electronic.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care este membru de onoare al Academiei Române, a fost prezent la eveniment, exercitându-și dreptul la vot.

La aceste alegeri au candidat academicienii Marius Andruh și Mircea Dumitru, ambii ocupând până în prezent funcția de vicepreședinți ai Academiei Române. Noul președinte ales va prelua oficial funcția la 15 zile de la data scrutinului și va conduce Academia Română în perioada 2026 – 2030. Totodată, la 29 aprilie 2026 vor avea loc alegerile pentru cele patru funcții de vicepreședinte și pentru funcția de secretar general, potrivit aceleiași surse.

Acad. Marius Andruh este una dintre persona­litățile importante ale chimiei românești contemporane, fiind recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul chimiei anorganice, chimiei coordinative și chimiei supramo­leculare. Format la Universitatea din București, unde a absolvit Facultatea de Chimie ca șef de promoție, el și-a construit ulterior o carieră universitară și științifică de prestigiu. Înainte de alegerea sa la conducerea ­Academiei Române, a deținut funcția de vicepreședinte al instituției și pe cea de director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu”.

Sursa: Ștefania Coșuleanu / Ziarul Lumina

Foto credit: Mihnea Păduraru / Ziarul Lumina